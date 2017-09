Varese-Como, prevendite anche per i tifosi ospiti

Foto varie di calcio

Varese-Como aperta anche ai sostenitori lariani? Sì, almeno a leggere le disposizioni diramate quest’oggi per quanto riguarda le prevendite per l’atteso derby di domenica 10 settembre.

Il Varese ha infatti diffuso le modalità per l’acquisto dei biglietti e tra queste c’è anche la possibilità per i residenti in provincia di Como di dotarsi del tagliando per la partita. I tifosi biancoazzurri potranno comprare il biglietto del Settore Ospiti esclusivamente nella sede del Como Calcio entro sabato alle ore 18: per entrare al Franco Ossola sarà necessario anche esibire un documento di identità. In pratica la norma è simile a quella che regolava l’accesso degli ospiti negli anni della Serie B.

Per quanto riguarda i tifosi del Varese, le prevendite sono attive da oggi sul circuito online CiaoTickets e nel rivenditore autorizzato “Varese Dischi” di Galleria Manzoni a Varese. Domenica allo stadio sarà invece aperta la biglietteria di via Vellone (l’ingresso Tribuna usato per la Serie B): qui si potrà acquistare il tagliando per il derby oppure ritirare l’abbonamento stagionale.

A proposito di campagna abbonamenti, questa chiuderà sabato 9 settembre alle ore 18. Le tessere potranno essere ritirate a Varese Dischi (per chi le ha sottoscritte lì) mentre chi si è abbonato online o allo stadio potrà ritirare il proprio talloncino al “Franco Ossola” o venerdì 8 (dalle 17 alle 20), o sabato 9 (14-18) o domenica 10 dalle 13,30.

Saranno disponibili per il ritiro le tessere emesse entro le ore 15 di mercoledì 6 settembre. Chi si abbona dopo quella data può assistere a Varese-Como presentando la ricevuta d’acquisto dell’abbonamento stampata su foglio A4.

I PREZZI DEL DERBY

Tribuna centrale: 25 euro

Tribune laterali: 18 euro intero – 12 euro ridotto (15-18 anni, donne, Over 65)

Distinti: 10 euro intero – 7 euro ridotto.