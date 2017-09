Varese, contro il Derthona vincere è un obbligo

Varese - Como 0-1

L’ultimo turno di campionato ha visto il Varese perdere a Inveruno. Una sconfitta dolorosa, non tanto nel risultato o nella prestazione, ma in classifica. I biancorossi infatti sono dopo cinque giornate a 11 punti dalla vetta. Una distanza davvero troppo grande per una squadra che punta a vincere il campionato. Ecco perché domenica 1 ottobre (ore 15.00) contro il Derthona al “Franco Ossola” l’unico risultato possibile per la squadra di mister Iacolino sarà la vittoria.

Il tecnico del Varese sta pensando a qualche cambio rispetto all’undici schierato a Inveruno. In porta, al posto di Bizzi, potrebbe tornare Frigione, che non vede più il campo dalla gara di Coppa Italia contro il Pisa, dove regalò il gol del 2-1 ai toscani. In difesa Careccia va verso la conferma a destra, così come capitan Ferri in mezzo, ma l’altro centrale potrebbe essere il neo arrivato Rudi, al posto di Bruzzone, e a sinistra Arca dovrebbe essere schierato al posto di Granzotto. A centrocampo Battistello è in vantaggio nel ballottaggio con Zazzi, poi Magrin e Monacizzo a completare il reparto. In attacco, con Palazzolo ai box, molto dipenderà dalle condizioni di Molinari. Se l’argentino ce la farà, saranno Longobardi e Rolando – o in alternativa Repossi – a giocare alle sue spalle. In caso contrario Longobardi agirà da punta centrale, supportato da Rolando e Repossi.

Il Derthona, ripescato in estate dall’Eccellenza, è ultimo in classifica con un solo punto assieme al Seregno. Un solo pareggio (1-1 contro il Como), a fronte di quattro sconfitte, la prima delle quali in casa della Varesina all’esordio. Nell’ultima uscita i ragazzi di mister Fabio Visca hanno perso 2-0 in casa contro l’Arconatese. Problemi anche di formazione per i piemontesi, che saranno privi degli infortunati Terzoni, Giordano e Moretto; l’allenatore dovrà spostare qualche pedina per ridisegnare la linea arretrata bianconera.

Sarà Valentina Garoffolo di Vibo Valentia l’arbitro della partita. Un unico precedente con il Varese: lo 0-0 contro la Pro Settimo al “Franco Ossola”.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare in diretta o interagire con gli hashtag #direttavn e #varesederthona via Instagram e Twitter.