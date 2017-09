Varese e Como, dopo gli scontri c’è la stangata

Varese - Como 0-1

Una gara interna da giocare a porte chiuse e un’ammenda monetaria piuttosto pesante, vista la categoria delle due squadre. Il giorno dopo il derby, per Varese e Como, è appesantito dal verdetto del giudice sportivo che ha colpito le società a causa degli scontri avvenuti al quarto d’ora del primo tempo nel settore “cuscinetto” tra i Distinti e la Curva Sud.

Il Varese Calcio è stato multato di 1.800 euro e punito con la chiusura del “Franco Ossola” in occasione della prossima gara interna, quella di domenica 17 settembre contro un avversario ostico qual è la Pro Sesto. Articolato l’elenco dei motivi che hanno portato a una decisione drastica e che va a danneggiare gli abbonati e la società per il mancato incasso:

Per avere propri sostenitori:

– scavalcato le recinzioni che delimitavano il loro settore per entrare in contatto con la tifoseria avversaria, dando luogo a scontri che rendevano necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e la sospensione della gara per circa 4 minuti;

– introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (alcuni fumogeni) che veniva lanciato all’indirizzo della tifoseria avversaria. Sanzione così determinata in considerazione del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.

Al Como 1907 è andata ancora peggio, perché l’ammenda è stata superiore (2.500 euro), a causa di una bomba carta fatta esplodere dai propri sostenitori e segnalata nel resoconto del giudice sportivo. I lariani giocheranno a porte chiuse (a Seregno) la partita di mercoledì 13 contro l’Arconatese.

Per quanto riguarda i giocatori, non ci saranno squalificati nelle fila del Varese che mercoledì pomeriggio (ore 15) giocherà il terzo turno di campionato a Casale Monferrato. La partita di domenica però ha fatto registrare l’ammonizione di ben cinque biancorossi: Bruzzone, Granzotto, Longobardi, Rolando e Simonetto. Al “Natale Palli” non sarà invece in panchina Ezio Rossi, tecnico dei nerostellati, espulso sabato nel corso del match che il Casale ha pareggiato 2-2 a Castellazzo Bormida.

Per quanto concerne le altre squadre della nostra provincia, non si segnalano né ammende alle società, né squalifiche a calciatori e tecnici.