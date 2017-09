Varese è pronta per l’anniversario degli alpini

Varese è pronta e imbandierata per l’85esimo anniversario della fondazione della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini.

Il programma delle celebrazioni prevede sabato 9 settembre alle 17 un concerto delle fanfare alpine sezionali in tre piazze del centro cittadino: Piazza Monte Grappa, Piazza San Vittore, Piazza Carducci, e alle 18 santa Messa in Basilica a san Vittore.

Domenica 10 settembre invece, alle 10 ammassamento in piazzale Kennedy, alle 10.30 inizio della sfilata per le vie cittadine, alle 11 arrivo in piazza Repubblica: qui si terranno le cerimonie di Alzabandiera, Deposizione della Corona al Monumento dei Caduti, Discorsi delle Autorità.

Dopo le cerimonie, ricomposizione della sfilata che proesguirà fino all’arrivo ai Giardini Estensi. Alle 12 scioglimento del corteo.