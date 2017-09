Varese-Mantova, si gioca mercoledì pomeriggio

Varese - Pro Sesto 4-3

La speranza di molti tifosi del Varese di poter assistere al match di Coppa Italia di Serie D tra i biancorossi e il Mantova – si giocherà mercoledì prossimo, 4 ottobre – è andata vana.

Il Varese aveva richiesto di giocare il match in fascia serale, proprio per permettere a tanti sostenitori di essere presenti al “Franco Ossola” ma la società virgiliana non ha acconsentito. Il fischio di inizio sarà quindi dato alle ore 15.

Intanto mister Iacolino continua a lavorare sulla formazione che domenica dovrà tornare al successo per non perdere altro terreno in classifica (4 punti in cinque giornate). Contro Ferri e compagni ci sarà il Derthona, si giocherà anche in questo caso a Masnago dalle 15 di domenica 1 ottobre.

Dall’infermeria intanto arrivano buone notizie: Nicolò Palazzolo, che si è procurato un infortunio muscolare nel match contro l’Inveruno, non ha riportato lesioni gravi (si erano temute in un primo tempo) e sta lavorando per rientrare al più presto.