Varese, si fa sul serio: primo assalto ai tre punti

varese calcio 2017 2018

Pronti, partenza, via: il Varese di Salvatore Iacolino comincia domenica – 3 settembre, ore 15 – a testare le proprie ambizioni di vittoria del Girone A di Serie D, dopo l’assalto mancato nella stagione passata.

Si parte dal campo di Borgaro Torinese, e cioè contro il Borgaro Nobis, orgogliosa formazione che da tanti anni fa calcio nella cintura del capoluogo piemontese e che non intende in nessun modo fare da damigella nel primo incontro della stagione.

CAMPANELLI D’ALLARME

Attenzione massima, quindi, per Rolando (foto di E. Macchi) e compagni che sanno di non poter partire con un passo falso, anche perché alla seconda giornata ci sarà il superderby con il Como, aperto a ogni pronostico. Il Varese ha comunque già azionato i propri campanelli d’allarme, visto che nelle partite amichevoli i biancorossi hanno sempre subìto gol dalle avversarie di categoria inferiore. Un problema sul quale la squadra ha lavorato, considerando anche l’assenza di capitan Ferri per le prime tre giornate (stop di un turno anche per Fratus), ricordo della sciagurata espulsione nell’ultimo match del campionato scorso.

Iacolino si affiderà quindi a Simonetto e Bruzzone nel ruolo di centrali davanti a Bizzi e probabilmente adatterà di nuovo Careccia in fascia dalla parte opposta di Granzotto. Magrin, recuperato dopo un piccolo problema fisico, sarà fulcro della mediana mentre in avanti c’è curiosità per capire quali carte si giocherà il mister dal primo minuto, con Rolando e Repossi che scalpitano e con i due attaccanti d’esperienza Molinari e Longobardi, ormai pronti a livello fisico. Assente il giovane Battistello, fermato da un infortunio. I piemontesi devono invece valutare se utilizzare l’ex Pro Settimo Chiozzolino, che lamenta guai muscolari-

LA DIRETTA

Il “Righi” di Borgaro Torinese sarà uno dei due campi collegati con il nostro consueto live domenicale dedicato al calcio. Lo spazio è già aperto con la possibilità di votare il pronostico su come finirà la partita e con alcune notizie pubblicate in questi giorni. Per intervenire in diretta sarà possibile utilizzare lo spazio commenti oppure usare l’hashtag #borgarovarese su Twitter e Instagram. Per accedere, CLICCATE QUI.