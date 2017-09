Varese si prepara a ospitare le “Atomiadi 2018″

foto varie di canottaggio

Varese e la sua provincia sono pronti a essere il campo di gara ideale per un migliaio di scienziati-atleti appartenenti all’Associazione delle Comunità Sportive degli Istituti Europei di Ricerca (ASCERI): saranno loro, infatti, che dall’8 al 10 giugno dell’anno prossimo si sfideranno, nei diversi impianti del nostro territorio, in occasione delle Atomiadi 2018.

Su iniziativa del JRC di Ispra, che per la prima volta ospiterà questa vera e propria Olimpiadi degli scienziati-atleti, la manifestazione approda nella terra dei laghi. E questo grazie anche al supporto della Camera di Commercio, attraverso la sua Sport Commission, e del Comune di Varese mentre l’ospitalità sarà garantita dal Varese Convention Visitors Bureau.

Entrando nel dettaglio, saranno una ventina le discipline sportive che vedranno in gara gli appartenenti a un network che comprende ben quaranta istituti di ricerca di sedici Stati, non solo quelli appartenenti all’Unione Europea: si va, infatti dalla Spagna alla Russia, dai Paesi Bassi all’Ungheria.

Da oltre quarant’anni, ogni tre anni si disputano manifestazioni invernali ed estive che, oltre alla valenza agonistica, si caratterizzano per essere importanti momenti di scambio culturale e di convivialità.

Il Comitato Organizzatore – impegnato in una proposta di eventi sportivi molta varia andando dal badminton al calcetto, agli scacchi e al go kart, solo per segnalarne alcuni – è composto da dipendenti del JRC, aiutati dal Comitato Paritetico per le Attività Sociali di Ispra. La stessa direzione del JRC di Ispra, unico centro di ricerca posto in Italia appartenente al network, ha garantito il proprio supporto per l’evento, in termini di servizi accessori e logistici in generale, ma anche autorizzando lo svolgimento al proprio interno di alcune gare.

«Quella di Ispra sarà la sedicesima edizione delle Atomiadi estive, quelle più importanti perché richiamano in media un migliaio di atleti – sottolinea il presidente del Comitato Organizzatore Paolo Pizziol -. Siamo lieti che, anche grazie all’aiuto dei diversi soggetti istituzionali scesi in campo, potremo dar vita a tre giornate che, ormai da tradizione, sono talmente divertenti e piacevoli da diventare irrinunciabili per i partecipanti».

La manifestazione avrà anche un importante impatto economico, sulla scia dell’impegno della Varese Sport Commission per valorizzare il nostro territorio grazie a eventi che offrono l’occasione di farlo conoscere quale sede ideale per trascorrere giornate all’insegna dell’attività sportiva. «Accogliere un evento di portata europea come le Atomiadi – dice il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Albertini – ci dà ulteriori stimoli nel dare continuità e ulteriore linfa a questa iniziativa che, come Camera di Commercio, abbiamo avviato con l’obiettivo di generare ricadute economiche e occupazionali e, più in generale, migliorare la qualità della vita sul nostro territorio».

La squadra della Gran Bretagna soggiorna sul nostro territorio da ormai una settimana. Non solo, perché sono attese anche la nazionale russa e formazioni provenienti dalla Svizzera. A Carnago è tutto pronto per l’edizione numero 46 del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese, competizione ciclistica internazionale per le categorie Élite e Under 23 in programma domani, sabato 2 settembre, su un circuito di 164 chilometri. «Siamo indubbiamente soddisfatti: anche quest’anno la nostra manifestazione ha saputo richiamare l’attenzione del mondo ciclistico internazionale con i suoi 180 partecipanti provenienti da diverse parti d’Europa – spiega il presidente della Società Ciclistica Carnaghese Adriano Zanzi –. Pensi che garantiremo alle strutture ricettive del territorio circa 250 pernottamenti. All’aspetto agonistico, certamente di rilievo, la nostra corsa accomuna la valorizzazione a 360 gradi del nostro territorio».

A rendere particolarmente importante il Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese nella sua edizione 2017 è anche la collocazione nel calendario internazionale: «Questo autentico pezzo forte della produzione organizzativa della Società Ciclistica Carnaghese – scrive il presidente della federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco nella pubblicazione che accompagna l’evento – quest’anno sarà un importante test nel percorso che porta i nostri atleti ai Mondiali di metà settembre a Bergen in Norvegia».

Una corsa, insomma, che contribuisce a rinverdire l’attrattività di Varese e il suo territorio quale sede ideale per accogliere manifestazioni sportive. «In tal senso, un ringraziamento per il supporto che ci garantisce vada anche alla Varese Sport Commission – riprende Adriano Zanzi –. Abbiamo sperimentato di persona, come organizzatori, l’efficacia e l’utilità di questa nuova realtà voluta dalla Camera di Commercio per garantire la massima attrattività del nostro territorio su un versante, quello degli eventi sportivi, dove si offrono agli atleti con i loro familiari e a tutti gli appassionati non solo una sede ideale per l’evento agonistico, bensì anche un’area con qualità ambientali e un’offerta artistica di prim’ordine».

Oltre a quello di Carnago, nel prossimo weekend il calendario della Varese Sport Commission è ricco di altri eventi. A incominciare dal canottaggio: sono circa 600 gli atleti da tutta Italia attesi sulle acque del lago di Comabbio per i Campionati Italiani della categoria sedile fisso. L’organizzazione è affidata alla Società Canottieri Corgeno.

Quanto al tennis, prende il via sabato la tappa di Ispra del Varese Tennis Tour mentre il Golf Club Le Robinie di Solbiate Olona ospita domenica un appuntamento della Piccaia Cup 2017, un circuito che ha un lustro di vita e che prende il nome dagli artisti Giorgio e Matteo Piccaia.

Infine, sempre nella giornata di domenica, da segnalare anche il Raduno di Moto Storiche Aermacchi: l’iniziativa vedrà protagoniste le due ruote a motori prodotte dal 1950 al 1978 dall’azienda aeronautica Aermacchi (associata ad Harley-Davidson dal 1960 al 1972). Il raduno si terrà nella fabbrica MV Agusta alla Schiranna, sulle rive del lago di Varese.