Varese: tutte le informazioni sulla Granfondo

Domenica 1 ottobre è in programma la 2a edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, gara ciclistica riservata ai non professionisti che precede di due giorni la 97a edizione della Tre Valli Varesine. La Gran Fondo (GF) in linea è preceduta al sabato 30 settembre da una prova a cronometro che si disputa per la prima volta. Ecco un quadro con le principali informazioni sulla manifestazione organizzata dalla S. C. Alfredo Binda di Varese.

Granfondo Percorso

I partecipanti alla Gran Fondo Tre Valli hanno a disposizione due diversi percorsi su cui cimentarsi. La “Mediofondo” misura 103 chilometri per un dislivello di 1.447 metri; la “Granfondo” misura 130 chilometri con un dislivello totale di 1.993 metri.

Entrambe le prove avranno partenza e arrivo in via Sacco a Varese; i due percorsi sono uguali fino al “bivio” che sarà posto dopo circa 50 chilometri. Anche l’ultima parte di gara sarà la stessa per i due tracciati.

La cronometro del sabato invece misura 22 chilometri con partenza e arrivo dall’Ippodromo “Le Bettole” di Varese.

Granfondo strade chiuse

I dettagli sulle strade chiuse per far passare la corsa ciclistica saranno pubblicati appena disponibili.

La presentazione della gara

Si è svolta nella mattina di mercoledì 20 settembre, nella bella cornice di Sala Campiotti alla Camera di Commercio di Varese, la conferenza stampa di presentazione della Tre Vali Varesine. Leggi l’articolo. Ecco la diretta dell’evento.

Gli orari della Granfondo Tre Valli Varesine

La prova a cronometro scatterà alle 14,30 da largo Martiri della Libertà (di fronte all’ingresso dell’Ippodromo). Le partenze proseguiranno per tutto il pomeriggio; le premiazioni saranno in piazza Montegrappa dalle 17,30.

Gran Fondo e Medio Fondo inizieranno alle 8,30 di domenica 1 ottobre da via Sacco; i primi arrivi sono previsti a partire dalle 11 e proseguiranno nelle ore seguenti. Le premiazioni inizieranno alle 14 in piazza Montegrappa.

Cronotabella Granfondo Tre Valli Varesine

La cronotabella permette di stimare il passaggio dei corridori durante tutto il percorso di gara. Sarà pubblicata non appena disponibile.

Granfondo altimetria

Ecco i grafici con l’altimetria di tutto il percorso curati dalla società Binda.

Altimetria gara a cronometro



Altimetria Gran Fondo



Altimetria Medio Fondo



Chi organizza la Granfondo Tre Valli Varesine

La gara è organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda di Varese e rientra nel circuito dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale.

La qualificazione al Mondiale Granfondo 2018

La Gran Fondo e la Medio Fondo sono inserite nel calendario UCI Gran Fondo World Series 2018. Entrambe le corse consentono ai primi classificati (il 25% di ciascuna categoria) di qualificarsi per la Finale del Campionato del Mondo UCI Gran Fondo World Championships 2018 che si terrà proprio a Varese dal 30 agosto al 2 settembre 2018 e si correrà sui medesimi percorsi.