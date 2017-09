VareseCorsi: da sabato 9 via alle iscrizioni

Foto varie

Corsi culturali, sportivi, laboratori, tutte le principali lingue europee ma anche cinese, arabo e… lingue inventate.

È un piccolo assaggio degli oltre 400 corsi inseriti nel nuovo programma di Varesecorsi, che aprirà i battenti sabato 9 settembre per le iscrizioni nella sede di piazza Motta 4.

Gestito dal Cavedio in collaborazione con il Comune di Varese, Varesecorsi offre alcune novità ad ogni stagione.

Per l’autunno 2017-2018 si può segnalare l’incremento dei corsi dedicati agli over 60 (informatica, smartphone, inglese), sempre più richiesti, l’inserimento di alcuni corsi legati all’economia, da Come leggere la busta paga al laboratorio di economia ecologica e l’esordio di alcuni corsi mai proposti come Esperanto e lingue inventate e una serie di ginnastiche dedicate a risolvere o prevenire problemi di schiena e cervicale.

Fra i corsi culturali, sempre molto attesi e frequentati (e sempre gratuiti per chi frequenta i corsi pratici), è stato potenziato il settore delle visite guidate, con escursioni organizzate e condotte da guide abilitate che affronteranno percorsi tematici legati all’arte, alla storia e alla tradizione di Varese e Provincia.

Sempre presenti, fra i docenti, alcuni pezzi da novanta di Varese, come i professori Silvio Raffo e Antonio Ferrari, il duo Paolo Fontana/Fabio Rezzonico e Antonino Marra.

Confermata in toto la programmazione canonica di Varesecorsi: dalle lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, portoghese, cinese, anche in collaborazione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese), allo sport (yoga, pilates, ginnastica, balli, fitness ecc.), ai laboratori (taglio e cucito, disegno, teatro, restauro), divisi nelle storiche categorie: arti varie, letteratura, lingue, scienze, laboratori diversi, danze e tecniche del corpo. Il tutto con la consueta filosofia basata sulla massima accessibilità e su prezzi popolari.

Massima accessibilità legata anche allo sviluppo del sito www.portalecorsi.com, nella nuova veste grafica più accattivante e user-friendly, che offre inolttre la possibilità di utilizzare agevolazioni legate ai ”crediti” virtuali. Per ogni corso acquistato su Portalecorsi viene infatti corrisposto un valore in crediti, che potranno essere usati per ottenere sconti.