Varesina, cambia tutto. Via mister Spilli e il direttore sportivo

Decisione storica in casa Varesina. La società ha deciso di dare un brusco cambio nei suoi assetti e ha in un sol colpo sollevato dall’incarico sia l’allenatore Marco Spilli – protagonista della grande cavalcata delle Fenici dalla Promozione alla Serie D – sia il direttore sportivo Massimo Radicchi, che era arrivato a Venegono Superiore nella scorsa primavera.

La guida della prima squadra verrà affidata ad Alessandro Marzio, che era assistente di Spilli e della Varesina è stato anche allenatore della Juniores.

Questo il comunicato diffuso dalla società rossoblu:

S.S.D. ARL VARESINA SPORT CV comunica ufficialmente di aver sollevato dai propri incarichi l’allenatore della prima squadra Sig. Marco Spilli e il Direttore Sportivo Sig. Massimo Radicchi.

Al Direttore Radicchi, che ringraziamo per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, auguriamo il meglio per la sua carriera futura.

“Una parola in più per Marco Spilli, legato alla storia di questa società, e indissolubilmente alla nostra famiglia, perché possa la sua carriera futura essere ricca di soddisfazioni professionali e private. A lui va il più sentito grazie, per aver scritto pagine indimenticabili, storiche e uniche. Momenti altissimi che sono stati di gran lunga superiori ai momenti bui. Abbiamo ritenuto sia arrivato il momento di cambiare, ma il rapporto umano e ciò che ci ha unito non cambierà mai. Grazie Marco, in bocca al lupo.” Le parole della Famiglia Di Caro.

La guida tecnica della prima squadra viene affidata al sig. Alessandro Marzio, al quale va il nostro in bocca al lupo e verso il quale riponiamo la più assoluta fiducia per il prosieguo della stagione.