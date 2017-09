Vedano Viva: “Sull’Ambrosia un altro granchio della Lega”

Foto varie

Vedano Viva, il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Vedano Olona, risponde al comunicato della Lega sull’ordinanza che impone lo sfalcio dell’Ambrosia.

“Un altro granchio per la Lega – dice la nota di Vedano Viva – Plaudiamo al rinnovato spirito verde della locale sezione della Lega Nord che, dopo, aver trascurato per cinque anni manutenzioni arboree, chiuso la piattaforma ecologica, approvato un PGT che avrebbe cementificato mezzo paese e infine perso ogni rappresentanza in consiglio comunale, condivide finalmente con noi l’importanza della cura per il territorio nell’interesse del comune benessere”.

“Avendo per anni trascurato anche l’attività amministrativa, alla segreteria della Lega forse non sanno che l’ordinanza di sfalcio periodico segue una traccia annualmente proposta dall’ATS (ex ASL) a cui il comune si è scrupolosamente attenuto – prosegue Vedano Viva – Non è perciò una novità che le aree verdi vadano falciate almeno due volte l’anno e cogliamo l’occasione per ricordarlo in particolare ai proprietari di terreni incolti, bordi di aree coltivate, terre smosse dei cantieri e aree dismesse prediligendo, l’Ambrosia Artemisiifolia, i terreni aridi colonizzando con successo suoli nudi e terreni in cui è stata rimossa la vegetazione. Non propriamente l’area segnalata. Invitiamo pertanto l’innominato interlocutore della Lega Nord ad approfondire le sue conoscenze botaniche perché non tutte le piante a fiori gialli sono di ambrosia. Si può infatti confondere con la più comune e innocua Artemisia Vulgaris”.

“Al di là della sterile polemica in cui spesso incorre la segreteria locale della Lega Nord – conclude la nota – quest’anno è stata particolarmente sensibilizzata la ditta incaricata della manutenzione del verde ad adottare una scrupolosa osservanza delle misure regionali per il suo contenimento nel rispetto delle norme ambientali vigenti. Inoltre il Settore Ambiente del Comune è a disposizione della cittadinanza per fornire tutte le informazioni del caso e disporre gli interventi, anche coercitivi, che si rendessero necessari”.