Vera Portatadino e Lucia Veronesi a Microcosmi

In occasione di Microcosmi, L’Arte dell’Incontro, Yellow prosegue la sua Indagine sull’Invisibile, attraversando punti di vista e linguaggi pittorici, dalla tradizione alla sperimentazione digitale, dall’olio su tela alla realtà virtuale.

In scena, nella splendida cornice del Sacro Monte di Varese, il lavoro di Vera Portatadino e Lucia Veronesi, che lanciano lo sguardo al di là dell’atmosfera terrestre, per evocare l’immagine poetica di un cosmo in continua evoluzione, la cui attività si lega indissolubilmente a quella della terra, della Terra e dell’uomo.

Vera Portatadino presenta “Paesaggio Cosmico (It’s Never Over)”, un imponente dipinto di circa 40 metri quadri, il cui spazio è costruito dall’artista, immaginando il principio e il processo creativo dell’Universo. Big Bang, esplosioni, espansioni, comete che s’infiammano, pianeti che cominciano a rivoluzionare, movimenti, tracce, collisioni, fino a impregnare il buio di una qualche materia e di una qualche forma, forse di vita. In lontananza, punti bianchi per stelle che da vicino si rivelano fiori, come a ricordare un macrocosmo e un microcosmo che si compenetrano fino a confondersi e a identificarsi. In-finitum.

Lucia Veronesi illumina i cunicoli oscuri del rinomato borgo medievale con l’installazione video “Fuori, una Gran Notte di Stelle”: stanze di casa rassicuranti e confortevoli assistono alla catastrofe che si svolge fuori dalla finestra. L’arredamento accogliente e démodé promette protezione, i tessuti sono vivaci, il camino è acceso, ma il mondo esterno si sta sgretolando: in vaste e deserte atmosfere lunari i pianeti si scontrano, la Terra rovina su sé stessa e ribalta le sue regole. Una natura violenta distrugge, trasforma e affonda. Le stanze ci proteggono in una sicurezza apparente.

All’interno del festival Microcosmi, un ricco programma di musica dal vivo, classica e contemporanea, osservazioni astronomiche, laboratori artistici, proposte gastronomiche, per tutta la giornata. Programmazione completa su www.microcosmi.net

VERA PORTATADINO E LUCIA VERONESI

INDAGINE SULL’INVISIBILE

a cura di Yellow per Microcosmi

sabato 2 settembre dalle ore 15:00 alle 18:00

Location Camponovo e Mosé, Sacro Monte di Varese

