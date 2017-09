Via alle iscrizioni per il corso da infermiere volontarie

Foto varie

La figura della Crocerossina che ci riporta ad immagini storiche delle guerre mondiali, non è più un’icona del passato, ma una figura attuale, sempre pronta ad aiutare il prossimo, negli Ospedali, negli ambulatori cittadini, sulle autoambulanze, nei Centri di accoglienza, nelle missioni all’estero e nelle zone colpite dalle calamità naturali, vicina alle popolazioni.

Una figura dinamica, attuale, al passo con i tempi, ma che non disconosce un passato glorioso che l’ha portata ad essere oggi, come ieri, un’infermiera valida e apprezzata. Un’opportunità viene dunque lanciata alle giovani, anche a quelle che non avendo ancora un impegno nel mondo del lavoro, possono dedicare un po’ di tempo al volontariato, così pure alle signore che, cresciuti i figli, hanno più tempo da rivolgere ai bisogni del prossimo.

L’Ispettorato delle Infermiere Volontarie CRI di Busto Arsizio lancia una sfida al mondo femminile, a chi in pratica vuole sentirsi una “donna speciale” una persona che fa del proprio volontariato uno stile di vita, a chi vuole dare un senso diverso alla propria esistenza.

Da settembre e fino a novembre in via Castelfidardo 17, presso la sede delle Infermiere Volontarie, sono aperte le iscrizioni per accedere ai corsi gratuiti per diventare Infermiera Volontaria di Croce Rossa.

A chi è rivolto il corso?

A tutte le donne dai 19 ai 55 anni che hanno conseguito un diploma di maturità quinquennale che desiderano impegnarsi in un volontariato qualificato.

Il corso biennale, gratuito, prevede lezioni teoriche, svolte da medici specialisti e da personale qualificato di Croce Rossa, mentre il tirocinio sarà effettuato nei reparti dell’Ospedale di Busto Arsizio. Al termine del corso verrà rilasciato il diploma di Infermiera Volontaria CRI, riconosciuto dal Ministero della Sanità e della Difesa equiparato ad OSSS. (operatore socio-sanitario specializzato).

Per delucidazioni e iscrizioni telefonare allo 0331.685050 tasto 6 e per colloqui informativi rivolgersi in Sede di Croce Rossa presso l’Ispettorato Infermiere Volontarie il lunedì’ e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Per le Infermiere professionali già diplomate e per i medici donna, non occorre la frequenza del Corso ma solo un esame orale per la qualifica di Infermiera Volontaria di Croce Rossa.