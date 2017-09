Via Francisca del Lucomagno: il primo gruppo in cammino verso la prima tappa

Il tracciato da Lavena Ponte Tresa a Pavia, svilppato grazie alla Provincia di varese in collaborazione con l'Ufficio SIT della Provincia di Varese, è stato articolato in 9 tratte

E’ partito ufficialmente questa mattina da Ponte Tresa, diretto in Valganna, il primo gruppo di pellegrini della Via Francisca del Lucomagno. Il percorso è stato frazionato in due “micro tappe”, con sosta per pranzo al sacco al Maglio di Ghirla e ripartenza per la Badia S. Gemolo di Ganna.

Nella giornata di domani (domenica 24 settembre) da Ganna il gruppo si metterà in marcia verso Brinzio per ripartire dopo il pranzo per il Sacro Monte, da cui è prevista la discesa in funicolare.

Il secondo cammino si svolgerà il 7 e 8 ottobre e riguarderà il percorso dal Sacro Monte a Castelseprio.

La via Francisca del Lucomagno è il cammino che dalla Svizzera, attraversa per intero la provincia di Varese per poi giungere a Pavia e collegarsi con la Via Francigena e quindi Roma.

Solo pochi giorni fa ben 49 enti hanno firmato un protocollo d’intesa per la valorizzazione dello storico cammino e permettere una maggiore fruizione sul versante italiano ed, in particolare, in provincia di Varese.