Via Francisca del Lucomagno: 50 camminatori per la prima tappa

Il tracciato da Lavena Ponte Tresa a Pavia, svilppato grazie alla Provincia di varese in collaborazione con l'Ufficio SIT della Provincia di Varese, è stato articolato in 9 tratte

E’ partito ufficialmente questa mattina (sabato 23 settembre) da Ponte Tresa, dove inizia il cammino al confine con la Svizzera, il primo gruppo di pellegrini italiani e svizzeri della Via Francisca del Lucomagno. Il percorso è stato frazionato in due “micro tappe”, con sosta per pranzo al sacco al Maglio di Ghirla e ripartenza per la Badia S. Gemolo di Ganna.

Dopo un breve saluto del Sindaco Lavena Ponte Tresa Mastromarino il gruppo di 50 camminatori è partito alla volta di Lavena, dove è stato accolto dalle campane fatte suonare appositamente dal parroco, Don Aurelio, e poi verso Marchirolo lungo la pista ciclopedonale della Valgannna.

Arrivato a Marchirolo il gruppo è stato dal sindaco Busti ed ha potuto ammirare i murales dipinti lungo le vie del paese e visitare la famosa Gipsoteca con opere degli scultori Pellini e Bozzolo. Il cammino è proseguito poi verso Cugliate Fabiasco, dove ad attenderlo vi era il sindaco Filippini.

Dopo una visita all’antico lavatoio comunale del 1909, da poco restaurato, il cammino è proseguito per il maglio di Ghirla e il Mulino Rigamonti di Cunardo. Dopo il pranzo è stata organizzata una visita guidata sia al mulino dove è stato possibile vedere la lavorazione del granturco, mentre al maglio è stata presenta la lavorazione del ferro.

Lungo tutto il percorso il gruppo ha avuto il supporto logistico e di spiegazioni da parte di Paolo Sartorio della Comunità Montana del Piambello.

Il gruppo poi si è diretto alla volta della Badia di Ganna dove ha ricevuto la spiegazione della storia e della vita del monastero da parte degli Amici della Badia di Ganna grazie alle parole di Paolo Zanzi che hanno proposto un momento di riflessione e suggestioni sul cammino verso il Sacro Monte di Varese.

“È stata una bellissima giornata” è il commento dei partecipanti che sono stati meravigliati delle bellezze del nostro territorio.

Nella giornata di domani (domenica 24 settembre) da Ganna il gruppo si metterà in marcia verso Brinzio per ripartire dopo il pranzo per il Sacro Monte, da cui è prevista la discesa in funicolare.

Il secondo cammino si svolgerà il 7 e 8 ottobre e riguarderà il percorso dal Sacro Monte a Castelseprio.

La via Francisca del Lucomagno è il cammino che dalla Svizzera, attraversa per intero la provincia di Varese per poi giungere a Pavia e collegarsi con la Via Francigena e quindi Roma.

Solo pochi giorni fa ben 49 enti hanno firmato un protocollo d’intesa per la valorizzazione dello storico cammino e permettere una maggiore fruizione sul versante italiano ed, in particolare, in provincia di Varese.