Via Garibaldi e via Valazza in ordine entro due settimane

Sono ripresi martedì i lavori di sistemazione del centro storico di Bisuschio, dove dopo la sistemazione di fognature e sottoservizi è giunto finalmente il momento di rifare la pavimentazione stradale.

In via Garibaldi e via Valazza, le due strade interessate da questa prima parte dei lavori, sono già all’opera i posatori che realizzeranno la copertura in beole e porfido che caratterizzerà il centro.

I lavori di finitura dovrebbero durare due settimane, e dunque per la prima settimana di ottobre (sempre che non inizia a piovere) si smonterà il cantiere che da alcuni mesi interessa le vie Garibaldi e Valazza, ma anche via Ariosto, chiusa perché dà accesso alle altre due strade del centro storico.

“Ci sono stati ritardi dovuti alla natura stessa dei lavori – spiega il vicesindaco Angelo Conti – Quando si apre una strada e si mette mano alle strutture sottostanti non si sa mai cosa si trova e quasi sempre il lavoro è più complesso del previsto. Ci scusiamo con i residenti della zona per i disagi subiti, ma siamo sicuri che il lavoro finito sarà gradito, perché è il primo passo verso al riqualificazione del nostro centro storico”.

Il progetto complessivo prevede cinque lotti; la parte che sta per concludersi è la prima del primo lotto, diviso in due parti. La seconda sarà eseguita l’anno prossimo, mentre i restanti quattro lotti sono in programma nei prossimi anni.