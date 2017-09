“Via Val Lagarina è un lago”

Riceviamo e pubblichiamo

Quello di via Val Lagarina, una traversa di via Brunico, zona Belforte, ma si potrebbero fare tanti altri esempi per tutta la città, è l’ennesima prova dell’incapacità di questa Giunta nel distinguere tra il far politica e l’amministrare.

Per il momento sta facendo (e male) solo la prima, mentre amministrare è altra cosa e un sindaco e degli assessori, una volta iniziato il mandato, dovrebbero solo amministrare la città in tutte le sue declinazioni, rendendola più sicura, più efficiente, più pulita e più bella.

Invece, anziché impedire che una via come la Val Lagarina diventi il secondo lago di Varese dopo ogni pioggia, impedendo ai residenti di entrare e di uscire da casa, la Giunta fa strisce blu ovunque per una stucchevole e faziosa protezione dell’ambiente che da decenni viene cavalcata dal politico di turno per addolcire, ingentilire e far digerire scelte politiche sbagliate o vessatorie per qualcuno.

Siamo ambientalisti a convenienza e a intermittenza, come del resto questa Giunta che mai prenderà un autobus per andare la mattina o per uscire la sera da Palazzo estese perché mentre il sindaco e gli assessori possono inquinare il centro e devono avere un posto gratuito garantito, il pendolare, le mamme e gli anziani devono essere ecosostenibili.

Come si può chiedere ai residenti di via Val Lagarina di pagare sempre e comunque e di fare sacrifici, mentre il proprio comune non fa nulla per loro? O se fa qualcosa, come nel caso della via citata, peggiora la situazione, avendo da poco scaricato un camion di terra che ha reso la via ancor più inagibile, a detta dei residenti.

Però abbiamo la via Sacco pedonale e a breve il Park & Bus allo stadio.

Roberto Leonardi

Segretario cittadino di Forza Italia Varese