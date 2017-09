Videosorveglianza nelle case di riposo: un convegno per conoscere la legge regionale

apparecchi laser operazione sala operatori

Il prossimo 14 settembre, cono inizio alle ore 20.45, in Sala Montanari a Varese si svolgerà il convegno di presentazione della legge regionale sulla videosorveglianza nelle RSA e nelle strutture protette per disabili.

A organizzare l’evento l’associazione Articolo 3 che si occupa dei problemi del mondo della disabilità. « Sarà una momento di confronto tra operatori e famigliari – spiega la presidente Emanuela Romeo – spiegheremo le novità che introduce la legge della Lombardia, innovativa in Italia. Il tema della videosorveglianza è emerso in seguito a episodi che ci sono stati riportati e che anche la cronaca ha fatto emergere»

Ospite della serata sarà il consigliere Luca Marsico : « La legge che stabilisce le modalità dio accesso ai contributi per l’installazione di sistemi di viedosorveglianza nelle residente per anziani e disabili apre nuove prospettive di tutela e garanzia sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari».La serata ha il patrocinio del Comune di Varese.