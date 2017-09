Vigili veri al posto dei “nonni vigili” fuori da scuola

Polizia locale

La scuola riapre e il Comune di Varese ha pronta la squadra di “amici vigili”.

Domani, martedì 12 settembre, la Polizia locale di Varese sarà in campo, insieme ai volontari “Amico Vigile” che nelle scorse settimane hanno risposto al bando del Comune di Varese, per aiutare genitori e bambini nel momento dell’entrata e dell’uscita da scuola.

Agenti in strada dunque già dalle prime ore del mattino per regolare il traffico e consentire un accesso sicuro alle migliaia di studenti che da domani inizieranno l’anno scolastico.

Saranno circa 30 gli agenti coinvolti che saranno al fianco dei cittadini, genitori e alunni. La polizia locale quindi sarà nei vari quartieri e dopo aver svolto il servizio per l’entrata nelle scuole proseguirà le operazioni di presidio nei vari rioni di Varese confermando il progetto del vigile di quartiere.

«Gli agenti della Polizia locale saranno come sempre al fianco dei cittadini e dei nostri ragazzi per garantire la sicurezza e la tranquillità nei momenti dell’entrata a scuola – dichiara il vicesindaco Daniele Zanzi – Insieme a loro ci saranno i volontari che ringraziamo per la loro disponibilità in favore della comunità varesina e dei nostri ragazzi».