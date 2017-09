Visite guidate e mostre per il Settembre Angerese

Al via il Settembre Angerese, con tanti eventi che vedono impegnato anche i Civici Musei di Angera.

Domenica 17 Settembre

alle ore 10.00 partirà la visita guidata al Museo Diffuso dal titolo Dimore di delizia in deliziosi Paysages

Fin dall’epoca antica l’ameno paesaggio di Angera e del Basso Verbano ha invitato personaggi pubblici e famiglie illustri a costruire su queste colline le proprie dimore di delizia, in cui alleviare le fatiche e godere del bel clima. Ville romane dovevano trovarsi a Capronno e a Barzola e non mancavano abitazioni fornite di riscaldamento anche nel centro storico. La celeberrima Rocca di Angera, splendido castello dei vescovi della diocesi di Milano e poi dei Visconti, degli Sforza e infine, e tutt’oggi, dei Borromeo, ne è l’esempio più sontuoso; nel medioevo vennero realizzate anche nel Borgo alcune case eleganti, arricchite da bifore, affreschi e colonne scudate in Pietra di Angera. La bellezza dei luoghi ha fatto sì che nei secoli a seguire alcune importanti famiglie costruissero in Angera lussuose dimore. Passando di fronte a facciate imponenti ed entrando in alcuni cortili ripercorreremo una parte della storia locale. Il percorso prevede alcune tappe nel Museo Diffuso, tra cui Casa Forni, Villa Palletta, Casa Ondoli e Casa Greppi. Per l’occasione sarà possibile visitare parte di Villa Palletta, il cortile, l’androne e la cappella, e se ne potranno ammirare il giardino e l’inconsueta vista sulla Rocca; verranno inoltre aperti i cortili di Casa Ondoli e di Casa Greppi.

La visita partirà dal Museo Archeologico di Via Marconi alle ore 10.00 durerà circa un’ora, l’itinerario sarà condotto dalla Conservatrice, la dott.ssa Cristina Miedico

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione tramite E-mail: turismo@comune.angera.it o telefonando al 0331.931915

Alle ore 21.15 nel cortile di Villa Palletta, Via Mario Greppi 110, si terrà il concerto Paysages per flauto, Comaci Boschi, e arpa, Alessandra Ziveri.

Un viaggio tra le musiche di Debussy, Bachsa, Bizet, Rossini, Piazzolla

Visualizza il programma cliccando qui

Sabato 23 settembre

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Angera ospita la terza edizione del convegno Archeo&Food dedicato al paesaggio agroalimentare antico nel territorio del Verbano: “MELISSA. Il dono eterno delle api operose”

La storia delle api è indissolubilmente legata allo sviluppo culturale dell’Uomo e l’irrinunciabile esistenza di tali piccoli insetti rende il tema scelto estremamente attuale.

Le tradizioni che fin dalle epoche più remote ci avvicinano alle api e al miele e le problematiche emerse negli ultimi anni a causa dell’uso di pesticidi e di altri fattori tossici, saranno tra gli argomenti trattati da entomologi, archeologi, veterinari e apicoltori.

Il Convegno è organizzato da Museo Archeologico di Angera e Slow Food, Provincia di Varese, con la partecipazione di Consorzio Qualità Miele Varesino, Associazione produttori apistici Varese, Legambiente e grazie ad Agenda21Laghi e Consorzio castanicoltori di Brinzio. Il progetto culturale è stato condotto in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e con il patrocinio di Regione Lombardia Settore Agricoltura, della Provincia e della Camera di Commercio di Varese.

Dal 23 settembre all’8 ottobre presso il Museo Archeologico di Angera saranno esposte alcune arnie storiche selezionate da Slow Food prov. Di Varese e gentilmente concesse dal Museo Apiario dei Padri Benedettini di Finale Ligure (Collezione A. Cappelletti di Bregnano) e da Davide Zeni.

La partecipazione al convegno e alle degustazioni è gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi necessario prenotare per tempo inviando la propria richiesta a prenotazioniangera@gmail.com

Domenica 24 Settembre

Il Museo archeologico aprirà al mattino, dalle 9.30 alle 12.30, invece che al pomeriggio e offre ingresso e visite guidate gratuite a tutti i visitatori

Alle 9.30 partirà una Passeggiata benessere tra le vigne del Museo Diffuso. Partendo dal Museo Archeologico, VIa Marconi 2, saliremo verso le colline fino alle vigne di Cascina Piano dove, dopo la visita delle cantine, sarà offerta una piccola degustazione.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione tramite E-mail: turismo@comune.angera.it o telefonando al 0331.931915

Dalle ore 15.00 Sfilata dei carri vendemmiali e allegorici della Festa dell’Uva

Nel 1497 Ludovico il Moro concesse ad Angera il titolo di città e le diede facoltà di tenere due fiere annuali e diritto di mercato.

Da 520 anni la Fiera Settembrina è dedicata al settore agricolo e alla vendemmia. Per il quarto anno consecutivo il Comune ravviva la tradizione

e recupera così la memoria agricola, culturale ed enogastronomica angerese e lombarda.

Sfileranno sul lungolago carri vandemmiali e allegorici costruiti e animati da gruppi di cittadini del territorio angerese e limitrofo,

una grande festa e un importante memoria della storia locale.