Vittoria da primo posto per la Caronnese, buon pari per la Varesina

Le foto della Caronnese

La Caronnese risponde presente e nella sfida di alta classifica contro la Folgore Caratese si impone 3-2 balzando così al primo posto del girone A di Serie D in condivisione con il Gozzano. La Varesina invece dopo la scoppola del turno infrasettimanale pareggia 1-1 ad Arconate.

CARONNESE – FOLGORE CARATESE 3-2

Un bel successo per la Caronnese, che supera 3-2 la Folgore Caratese, fino a oggi imbattuta, e si prende oltre i tre punti anche il primo posto nel girone. La gara era però iniziata male per i ragazzi di mister Aldo Monza, che erano andati sotto per la rete di Carbonaro al 25’ del primo tempo. Prima dell’intervallo le reti di Villanova e Massaro – quest’ultima su rigore – hanno ribaltato l’incontro. Al 32’ della ripresa Bianco ha pareggiato la sfida, ma un altro penalty, questa volta realizzato da Mantovani, ha portato i tre punti in casa Caronnese. Da segnalare il grande fair play del rossoblù Costa che, davanti ad una doppia ammonizione (con conseguente espulsione) dell’ex di turno Moretti dichiara al direttore di gara di non aver subito il fallo facendogli cambiare idea.

ARCONATESE – VARESINA 1-1

Un punto per la Varesina, che cerca di ripartire dopo la sconfitta 4-0 subita in settimana nel derby contro la Caronnese. Ad Arconate tutto succede nel finale di primo tempo: al 40’ Balacchi su rigore porta in vantaggio i padroni di casa, ma al 47’ Chiarabini rimette in equilibrio la sfida. Nella ripresa le Fenici potrebbero contare sull’uomo in più dopo l’espulsione di Bonfanti, ma non riescono a fare breccia nella difesa avversaria.