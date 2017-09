Vuole buttarsi dal balcone, i carabinieri salvano un 23enne

Lo hanno salvato prendendolo per una gamba mentre si stava lanciando nel vuoto. I Carabinieri di Samarate sono intervenuti, a seguito di richiesta telefonica, nell’abitazione di un 23enne con alcuni problemi psichiatrici, che manifestava il chiaro intento di suicidarsi

Il giovane, mentre si trovava all’interno della camera da letto, in attesa dell’arrivo del personale medico, ha tentato di lanciarsi dal balcone con una mossa fulminea ma il suo tentativo è stato bloccato in tempo grazie al tempestivo ed immediato intervento dei militari che sono riusciti a bloccarlo afferrandolo per una gamba, con il corpo già oltre la balaustra. Va sottolineato che gli uomini dell’Arma hanno messo a repentaglio anche la propria salute, rischiando di essere trascinati nel vuoto.

Il 23enne, in evidente stato di alterazione, ha tentato più volte di raggiungere nuovamente il balcone anche colpendo con calci e pugni i militari operanti e rendendo necessaria la sua immobilizzazione.

I militari hanno riportato lievi lesioni, medicate presso ospedale di Gallarate dove è stato portato anche il giovane, ricoverato nel reparto di psichiatria.