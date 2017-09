Wagamama arriva a Malpensa e cerca personale

Dopo l’apertura del primo Wagamama in Italia ad Oriocenter ad Orio al Serio a Bergamo, il brand di ristoranti asiatici raddoppia al Terminal 1 di Milano Malpensa e cerca personale.

Sono ben 60 le posizioni aperte e diverse le figure professionali ricercate: cuochi, camerieri, junior assistant manager.

Per candidarsi e partecipare ai career day fissati tra il 18 e il 22 settembre, è possibile inviare un’e-mail con il proprio curriculum vitae all’indirizzo hr@wagamama.it. Per tutti i selezionati è previsto un mese di formazione.

Lo “slogan” di Wagamama è cibo fresco e vivace con anima: si tratta di cucina ispirata ai sapori della cucina asiatica, con una varietà di piatti preparati al momento nella cucina a vista e serviti in un ambiente molto ricercato.

Galleria fotografica Wagamama, apertura a Malpensa 4 di 4

A Malpensa il ristorante avrà 200 coperti.

La pagina facebook di Wagamama Italia