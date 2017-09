Waller: “La chiamata di Varese mi ha responsabilizzato”

presentazione squadra pallacanestro varese

Antabia “Tay” Waller, guardia americana di 29 anni pescata in Montenegro, avrà l’ingrato compito di sostituire Dominique Johnson, avversario diretto a Masnago alla prima di campionato con la maglia di Venezia. È stato lui il primo neo-biancorosso a farsi notare, con quei 20 punti messi a segno a Chiavenna contro il Sam Massagno, frutto soprattutto di ottime percentuali nel tiro pesante, una delle caratteristiche che hanno convinto Varese a puntare su di lui per la prossima stagione.

«Il primo match – spiega il giocatore di Manchester, Georgia – è stato importante, perché ci siamo arrivati dopo un periodo di allenamento e fino a quando non giochi, non ti rendi conto di come i tuoi compagni si muovono, cosa vogliono da te e viceversa. L’esordio è andato bene, anche dal punto di vista personale e sono contento. A Cremona troveremo un’avversaria più forte ma proveremo a continuare a lavorare su quello che ci chiede l’allenatore, a mettere in pratica quello che stiamo facendo e naturalmente a vincere la partita».

Waller è in Europa da diverse stagioni, ma non ha mai giocato per una squadra italiana prima di ricevere la chiamata di Varese. «Nel vostro campionato il livello della competizione è alto, il torneo è duro ed equilibrato. Mi sento responsabilizzato di dover giocare a un livello superiore rispetto a quanto ho fatto fino a questo momento». L’americano, però, non teme particolari differenze sul piano fisico: «Sono stato tre anni in Turchia, ho giocato la scorsa Champions League, occasioni in cui ho trovato tante squadre sfruttavano i loro chili; sono pronto».

Riguardo alle sue qualità balistiche, Waller racconta un aneddoto curioso: «Mi hanno sempre detto che segno di più quando sono marcato di quando ho spazio per tirare. Forse la pressione dei difensori mi aiuta ad aumentare la precisione, quando esco dai blocchi per ricevere la palla o quando devo creare il tiro dal palleggio».

Con coach Attilio Caja, il dialogo in questo periodo è molto fitto, spiega Waller: «Nei primi giorni di ritiro abbiamo cercato di capire nei dettagli quello che ci chiedeva lo staff. Il nostro allenatore ogni giorno mette enfasi sull’esecuzione dei movimenti d’attacco, e tutti i giocatori devono cercare di essere nella posizione esatta rispetto a quello che sta facendo la difesa. In Italia le difese sono particolarmente forti: saper eseguire bene i giochi offensivi può dare un bel vantaggio. Ogni giorno mi confronto con il coach su questi punti».

SABATO IN CAMPO A CREMONA

Seconda amichevole stagionale per la Openjobmetis che sabato 2 settembre sarà in campo al PalaRadi di Cremona contro la Vanoli. La squadra di Meo Sacchetti ha vinto all’esordio 87-69 contro un’incompleta Brescia con 22 punti di Millbourne. Il match si gioca dalle 18,30 con ingresso libero.

IL TRUST A TRAVEDONA

Sabato 2 e domenica 3 i rappresentanti del trust “Il Basket Siamo Noi” saranno presenti con il proprio gazebo all’evento Pick Rock & Roll organizzato a Travedona Monate. Sarà possibile acquistare il merchandising dell’associazione e sottoscrivere la tessera del trust. Domenica, in occasione delle premiazioni del torneo (17,30) saranno presenti anche un paio di giocatori della Openjobmetis.