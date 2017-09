Weekend di sport intorno al lago. Ecco le strade chiuse

Due eventi sportivi di tutto rilievo andranno in scena questo weekend sul lago di Varese. Tanto sport, ma anche qualche limitazione del traffico. Ecco quali saranno.

In occasione della Eolo – Campo dei Fiori Trail, il cui punto nevralgico sarà il lungolago di Gavirate.

Le strade chiuse con Ordinanza saranno solo a Gavirate.

Venerdì 22 settembre solo il tratto finale del Viale Garibaldi dalle ore 15 alle ore 22.

Sabato 23 settembre: via Trinità, via Fantoni e via Cavour dalle ore 10:30 alle 21.