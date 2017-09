Weekend tra videogame e fumetti ad Expo Elettronica

incontro tra imprenditori locali e stranieri del settore economico

Appassionati, esperti ma anche semplici curiosi, tenetevi pronti perché a MalpensaFiere, Busto Arsizio stanno per tornare Expo Elettronica e Milano Comics&Games.

Sabato 9 e domenica 10 settembre i padiglioni di Busto Arsizio si accenderanno con gli ultimi ritrovati tecnologici, a cui si affiancheranno oggetti di elettronica di consumo e tutto ciò che ruota intorno a stampanti 3D, PC gaming, smartwatch, visori VR e tanto altro!

Il Mercatino dell’elettronica usata e vintage si conferma un importante appuntamento per i cultori delle vecchie tecnologie, dove a farla da padrone saranno surplus, trasmettitori, antenne e componenti a cavallo fra l’era analogica e quella digitale.

Confermata l’area dedicata a Tom’s hardware/AK informatica con postazioni VR in cui poter toccare con mano le ultime novità del mercato. Grazie alle molte postazioni di prova i visitatori potranno immergersi in mondi virtuali e immergersi una delle esperienze più interessanti del settore hi­tech moderno. Ma non è finita qui: postazioni di gioco on-line vi aspetteranno grazie alla partnership con AK Informatica.

A Expo Elettronica Toms Hardware presenterà il trio di youtuber Marcy, Kenoia ed Erenblaze, noti come Kerency. Si tratta di uno dei gruppi di youtuber più in voga al momento. Si svolgeranno diverse attività, meet and greet, challenge come sfide a vari videogiochi, confronti a tu per tu e altre sorprese.

Expo Elettronica sorprende con effetti speciali ad ogni appuntamento. L’edizione di settembre ospiterà per la prima volta The Green Show, il set cinematografico speciale dove tutto può accadere: incredibili effetti speciali e momenti esilaranti. I visitatori diventano delle star e vengono proiettati all’interno di un film o videogame diventandone attori protagonisti! The Green Show è composto da un team di film-maker e stunt che coordinano ogni partecipante, trasformandolo nella star di un film.

I partecipanti recitano e reagiscono in tempo reale, all’interno di un set predisposto per la tecnologia “Green Screen”, immersi in un vero film. Gli spettatori possono osservare sia gli schermi, sia ciò che accade sul set ed a suon di improvvisazione e suggerimenti, il protagonista interagisce con il pubblico e con lo staff utilizzando oggetti e costumi che fanno parte dello show. In quale film o videogames vorreste trovarvi?

Milano Comics&Games, è la mostra mercato del fumetto usato e da collezione che abbraccia tutti i gusti, da quelli “vintage” e tradizionali fino ai protagonisti delle più attuali serie giapponesi con costumi, accessori e complementi ispirati al mondo dei fumetti.

Milano Comics&Games sarà anche la prima tappa della seconda edizione del Cosplay Sinergy Italia, la gara evento dedicata ai cosplayers del circuito Fiere del Fumetto che li vede sfidare in una competizione a tappe.

In Fiera il 9 settembre si scoprirà chi ha vinto la prima edizione del Cosplay Sinergy Italia. Il vincitore con un accompagnatore volerà a Londra per un soggiorno gratuito comprensivo di abbonamento al London ComicCon.

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 9 e domenica 10 settembre dalle 9 alle 18

Luogo: Malpensa Fiere, Via XI settembre, 16, Busto Arsizio

Info e Organizzazione: Blu Nautilus Srl – 0541439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: Acquisto in biglietteria: intero 9 €, ridotto 7 €

Acquisto online: intero € 9,10 – Abbonamento per due gg a € 13,10

sul sito https://www.diyticket.it/festivals/26/expo-elettronica