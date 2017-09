Zona Fanca contro il piano parcheggi: “Viola le regole del codice della strada”

Istanza/esposto presentato dall’associazione “thinktankzonafranca” contro i parcheggi blu a pagamento istituiti dal Comune di Varese.

Lo annuncia Massimo Rovera, che spiega: «Abbiamo depositato l’istanza/esposto per la violazione dell’articolo 7 comma 1 e comma 8 del codice della strada contro la delibera della Giunta del comune di Varese (meglio conosciuta come piano parcheggi) che impone il pagamento totale dei posti auto su strada pubblica, mentre il codice della strada, impone che i parcheggi a pagamento di strade pubbliche, devono essere nelle vicinanze o dinanzi a parcheggi non a pagamento nella misura di 50/50%».

«Settimana prossima chiederemo un incontro al sindaco avv. Galimberti ed all’avv. Civati per il rispetto della norma del codice della strada. Consigliamo a tutti coloro che in questo periodo hanno preso la multa per non aver pagato il parcheggio nelle aeree blu, di presentare ricorso indirizzato al prefetto di Varese, utilizzando come motivazione violazione dell’articolo 7 comma 8», conclude Rovera.