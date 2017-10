1° novembre, le modalità di recupero della raccolta rifiuti

In occasione della ricorrenza del 1° novembre, festa di Ognissanti, il servizio di raccolta dei rifiuti curato da Ala subirà alcune variazioni.



Nel Legnanese, la raccolta si svolgerà regolarmente nei Comuni di Arconate (dove sarà raccolta la plastica) e di Turbigo (dove si provvederà alla rimozione di umido e vetro). In tutti gli altri Comuni (Legnano, Canegrate, Parabiago, Dairago, Buscate, Magnago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese), la rimozione dei rifiuti previsti il mercoledì sarà recuperata nella giornata successiva (giovedì 2 novembre), nel corso del turno pomeridiano. Nel turno del mattino saranno, invece, rimosse le tipologie di rifiuti tradizionalmente previste il giovedì.

Nei Comuni del Magentino ci si organizzerà in questo modo: a Magenta e a Cuggiono il servizio si svolgerà regolarmente. A Marcallo con Casone, il servizio di raccolta di umido e carta previsto nella giornata di mercoledì, sarà recuperato venerdì 3 novembre, mentre a Boffalora il servizio di raccolta della carta previsto il mercoledì, sarà posticipato a giovedì 2. Nulla, invece, da segnalare per Ossona, comune in cui il mercoledì non si effettua servizio di raccolta.

A Gallarate, dove il mercoledì si raccolgono tradizionalmente umido, carta e rifiuti indifferenziati, la raccolta dell’umido sarà recuperata venerdì 3 novembre, quella dei rifiuti indifferenziati sarà recuperata sabato 4 novembre, mentre per la raccolta della carta gli addetti passeranno mercoledì 8 novembre.