10 anni dopo la maturità 80 compagni di scuola si incontrano di nuovo

Ottanta studenti appartenenti a tutte le classi quinte 2007: si sono ritrovati ieri, sabato 21 ottobre, al Loft Cafè di Cassano Magnago. «C’è chi è arrivato apposta dalla Germania, chi dalla Svizzera o dalla Liguria. E siamo riusciti a intercettare anche chi per lavoro viaggia ormai in giro per il mondo» è il racconto del gruppo di ragazzi da cui è partita l’idea. Una decina, rappresentanti le diverse sezioni, hanno contattato i propri compagni di classe riuscendo così a ritrovarsi tutti insieme per una sera. Per rifesteggiare, simbolicamente, la maturità, ma 10 anni dopo.

«Tra chi si è sposato, chi ha avuto i primi bambini e chi proprio ieri ha annunciato il proprio matrimonio di un amore nato tra i banchi di scuola, è stata un’occasione per rincontrarsi e riscoprirsi» raccontano. Tra le foto e i video che sono state proiettate durante la serata, i rituali balletti organizzati dalle classe quinte durante le Arturiadi, la giornata sportiva che riunisce tutti gli studenti del Liceo in cui ogni anno i ragazzi più grandi salutano così i propri compagni più piccoli.

Finisce qui? «Intanto siamo contenti di questo primo successo -dicono gli organizzatori- ma stiamo pensando di creare altri momenti in cui incontrarci, magari mettendo le nostre nuove professionalità a disposizione dei ragazzi che oggi frequentano il Liceo».