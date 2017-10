1997 – 2017: da vent’anni il Cesvov è al fianco dei volontari

apparecchi laser operazione sala operatori

«Il traguardo dei venti anni – spiega Maurizio Ampollini, direttore del Centro di Servizio di Varese– arriva in un momento molto particolare poiché coincide con la approvazione della legge di riforma del terzo settore che pone nuove basi anche per l’azione dei Centri come il nostro».

La legge di riforma del terzo settore, infatti, è intervenuta non solo a riordinare la normativa sul terzo settore, ma anche a dettare nuovi paradigmi per i Centri che si troveranno a supportare una platea più ampia rispetto al passato, fatta non solo dal volontariato, ma da tutti quelli che sono indicati come enti del settore e che comprendono ad esempio fondazioni, imprese sociali e il mondo della cooperazione. «A ciò si aggiunge, sul nostro territorio come nel resto della Lombardia, un processo di riorganizzazione che a breve scaturirà nella fusione tra il nostro Centro e quello di Como, dando vita al Csv Insubria».

Numeri o storie?

Se questo è lo scenario futuro, l’occasione del convegno dedicato ai 20 anni, è stata colta proprio per comprendere come utilizzare il patrimonio del passato per gestire il cambiamento. E così, anziché guardare ai numeri, si è preferito puntare l’attenzione sulla produzione di cambiamento e sull’impatto prodotto dalla presenza del Centro di Servizio sul territorio.

Cinque video interviste hanno guidato la riflessione sul tema dell’impatto, del cambiamento, dell’emersione: al tavolo dei relatori – moderato da Stefano Trasatti, responsabile della comunicazione di Csv net – erano presenti il direttore del Cesvov, Maurizio Ampollini, Giovanni Campagnoli di Hangar Piemonte e autore di Riusiamo l’Italia (Sole24 Ore) e Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo.

Proprio Guzzetti ha riassunto nel suo intervento la storia dei Centri di Servizio e le vicende che ne hanno scandito le tappe, sottolineando anche l’impegno che Fondazione Cariplo, come ente erogatore di finanziamenti, ha sempre avuto per sostenere le associazioni impegnate a dare risposte ai bisogni che emergono sui territori. Le sfide del futuro? Sono quelle che mettono al centro un nuovo welfare, sempre più condiviso dalla comunità, e che guarda ai temi del lavoro, della casa e delle nuove povertà.

«Quello che ci viene chiesto – spiega Ampollini – è di essere a fianco delle associazioni non più e non solo per dare il classico supporto in termini di burocratico amministrativi o di formazione, ma di riuscire a porsi come attivatori e animatori di processi con i quali gli enti del terzo settore, cercano di dare risposte ai bisogni che emergono sul territorio».

Una novità che, ancor prima della sua introduzione da parte della normativa, ha cominciato ad affermarsi concretamente allargando l’orizzonte di azione e mutando il ruolo del Centro nel corso degli anni. Ed è proprio questo che hanno raccontato le storie dei 5 video. Dalla storia di Marta, volontaria che ha vissuto un anno in Germania per un progetto di Servizio Volontario Europeo fino alla storia di Luca, bimbo per il quale è stato creato, grazie alla stampa 3D, un ausilio per scrivere: in tutte le storie il Centro di Servizio ha avuto un ruolo “dietro le quinte” che rappresenta un filo conduttore, senza il quale i processi non si sarebbero attivati.