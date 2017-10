25 anni di Gospel a Varese

Eventi

“Era il 1992. Un giovane ragazzotto con una grande passione e un bellissimo sogno: unire più persone possibili attraverso la musica. Ci credeva. E ci crede ancora. Sono passati 25 anni. I suoi ricci hanno sfumature diverse da allora ed ha più del doppio degli anni che aveva quando ha iniziato. Una sola cosa non è cambiata: la passione e la voglia di continuare. Vive questo momento con immenso orgoglio. Non è stato sempre facile ma le cose belle, difficilmente lo sono”.

Venerdì 20 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Apollonio – Openjobmetis, avrà luogo il concerto per celebrare i 25 anni di attività del Greensleeves Gospel Choir, il coro Gospel di Varese.

Vecchi e nuovi coristi saliranno sul palco per cantare le canzoni con le quali hanno emozionato ed appassionato il pubblico che negli ultimi 25 anni ha seguito il coro.

La festa sarà ancora più grande grazie alla partecipazione di ospiti speciali, come i Twin City e le giovanissime Pop Up, che negli anni hanno collaborato con il Greensleeves Gospel Choir.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani resi celebri dal coro, intervallati da storie ed aneddoti della vita corale, raccontate da chi ha vissuto e vive il coro fin dall’inizio della sua storia.

Parte del ricavato sarà devoluta ad Amici di Gulliver, l’Associazione di volontariato che dal 1986 supporta le attività del Centro Gulliver. Promuove diversi servizi tra cui: l’affiancamento degli operatori all’interno delle comunità terapeutiche residenziali attive nel Centro (sia nell’ambito delle dipendenze sia in quello psichiatrico), partecipa alle attività con le famiglie, alle iniziative laboratoriali proposte nelle comunità (sportive, creative, di manipolazione materiali, scolastiche musicali), alla formazione. Amici di Gulliver vede anche il proprio coinvolgimento nella promozione degli eventi e nell’utilizzo delle case vacanze gestite dal Centro Gulliver. Dal 2012 collabora con il Banco Alimentare, contribuendo a combattere la povertà e lo spreco alimentare, attraverso il progetto “Siticibo” si occupa del recupero del cibo in esubero presso scuole, aziende e grande distribuzione, per offrire un pasto caldo ai più bisognosi.

Per informazioni e prevendite: 0332 1693911 – www.solevoci.it.

Biglietteria online http://www.ciaotickets.com/eve nto/25-anni-di-gospel-teatro- apollonio

Oppure presso l’Accademia Solevoci al Teatro Santuccio di Via Sacco 10, da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.