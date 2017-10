25esima edizione di Autunno in Piazza

L’Autunno in Piazza festeggia 25 anni, appuntamento conosciuto a Gerenzano, in programma quest’anno domenica 22 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30 nelle vie del centro.

«25 anni di una manifestazione che ormai fa parte della tradizione del nostro paese» spiegano quelli della Pro Loco. «Una giornata all’insegna della semplicità, della scoperta dei sapori e dei saperi».

«Esporranno hobbisti che utilizzano la loro creatività per realizzare delle piccole opere d’arte, saranno presenti le associazioni di volontariato per mostrare i propri obiettivi e finalità, ci saranno i prodotti della nostra terra … e soprattutto sarà presente la cittadinanza, che ci farà l’onore di condividere la giornata in serenità, con la serenità di incontrarsi in piazza con persone che non si incontrano da tempo e sorridere insieme».

