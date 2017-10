450 bimbi in piazza per imparare il 112 nue

112 Bimbi a Malnate

(Foto Facebook – Sos Malnate Onlus)

Galleria fotografica 112 Bimbi a Malnate 4 di 19

Mattinata movimentata in piazza delle Tessitrici a Malnate, dove si è svolta la manifestazione “112 Bimbi”, organizzata dal SOS Malnate, dal 112 Numero Unico di Varese insieme al Comune di Malnate, AREU, Vigili del Fuoco di Varese, Questura di Varese, Comando carabinieri e Guardia di Finanza di Varese oltre che dalla direzione didattica dell’Ist. Comprensivo “Iqbal Masih” di Malnate.

E’ stato un evento di grande importanza che ha visto tutti i soggetti in prima linea per cercare di formare i nostri bambini alla cultura dell’emergenza al fine di poter dare ai più piccoli le nozioni fondamentali di come gestire diverse situazioni critiche.

Alla giornata formativa erano interessate 20 classi dell’Istituto di Malnate per un totale di circa 450 bambini delle scuole primarie e secondarie. L’evento è stato suddiviso in due sessioni da circa 2 ore.

Si sono svolte diverse simulazioni organizzate rispettivamente per ogni sessione da: