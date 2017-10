500.000 euro per i vigili del fuoco volontari

Maltempo, tagli piante dei vigili del fuoco

La Regione Lombardia ha approvato una Legge (la 11/2017) che prevede lo stanziamento di 500.000 euro per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco volontari e oggi, durante la riunione di giunta, sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione di queste risorse.

OPERATIVI 1.600 VOLONTARI - “Nella nostra regione - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione - sono operativi circa 1.600 volontari dislocati in oltre 70 distaccamenti, con una presenza capillare su tutto il territorio.

I CRITERI - I beneficiari del fondo saranno dunque le Onlus e le Associazioni di promozione sociale (Aps) che abbiano, tra le finalita’ statutarie, il sostegno a un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale, regolarmente iscritte nell’elenco regionale in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: sede legale e operativa nel territorio della Regione Lombardia; assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuita’ delle cariche associative; gratuita’ delle prestazioni degli aderenti; obbligo di formazione del resoconto economico annuale; clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’organizzazione.

CONTRIBUTO CHE COPRE IL 100% DELLE SPESE AMMISSIBILI - La Regione Lombardia si impegna a destinare un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese ammissibili fino a un massimo di 10.000 euro per progetto. Sono ammissibili le spese per l’acquisto delle dotazioni tecniche come radio portatili, motoseghe, termo camere, motoventilatori, gruppi da soccorso idraulico, gruppi pneumatici da sollevamento e motopompe. Il finanziamento regionale sarà erogato entro il 28 febbraio 2018, le rendicontazioni dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2017.

“Nell’ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – ha proseguito – i volontari rappresentano un’importante risorsa, poiche’ concorrono alla tutela della cittadinanza e del territorio, garantendo un rilevante contributo nella gestione delle situazioni emergenziali. per questo abbiamo ritenuto fondamentale prevedere risorse per l’acquisto di mezzi e dotazioni tecniche e per migliorare la preparazione del personale attraverso il finanziamento di specifici percorsi formativi”.