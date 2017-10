55 candeline per i “véci” di Mesenzana

I 55 anni del gruppo alpini di Mesenzana

Cappello da alpino, e tricolori, cori, polenta, preghiere e buon vino.

Questi sono gli ingredienti per un buon alpino. Ingredienti che si sono sposati alla perfezione per una giornata memorabile: festeggiare il 55° anniversario del gruppo alpini di Mesenzana, che oggi, domenica 22 ottobre, è stato onorato con una massiccia partecipazione.

Erano difatti perenti un folto numero di delegazioni di penne nere provenienti da tutto il Luinese, ma anche dalla Valcuvia per rendere omaggio allo storico gruppo.

A dire il vero la festa è incominciata sabato ed è proseguita per l’intero fine settimana, con la tradizionale sfilata per le vie del paese, cui è seguita l’alzabandiera in onore dei Caduti, la messa e il rancio alpino, allietato da canti e buon cibo.