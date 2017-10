60 anni di Europa: studenti invitati a Palazzo Pirelli

Europa

In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati di Roma, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo introdurrà domani venerdì 27 ottobre all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli la proiezione del film “Un mondo nuovo”, in programma alle ore 9.30 e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia.

Al termine della proiezione, alle 11.30 si terrà una tavola rotonda sul tema “Riflessioni sull’Europa” alla quale interverranno, oltre al Presidente Cattaneo, il regista del film Alberto Negrin, il Direttore dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo Bruno Marasà e il Direttore dell’Ufficio di Milano della Commissione europea Massimo Gaudina. Sarà presente anche Renata Colorni, figlia “adottiva” di Altiero Spinelli. Dopo il dibattito e il confronto con gli studenti presenti in sala, verso le 13.30 sarà la Vice Presidente del Consiglio regionale Sara Valmaggi a concludere i lavori.

Il film “Un mondo nuovo” racconta una pagina di storia italiana e mondiale poco conosciuta: la realizzazione del “Manifesto di Ventotene”, scritto fondamentale per la costruzione dell’Europa Unita. Il film, fiction di Rai1, ripercorre la vita di una delle figure cardine del Novecento italiano, Altiero Spinelli, e di quel gruppo di utopisti che per primi sognarono gli “Stati Uniti d’Europa”.

L’iniziativa è organizzata dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza del Parlamento Europeo a Milano e la rete Europe Direct di Regione Lombardia