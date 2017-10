Profumo di castagne e colori d’autunno

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia:

Meteo - Il fine settimana sarà nuvoloso e con qualche pioggia. Sabato 21 ottobre nuvoloso e grigio sulla pianura a causa di estese nubi basse, con foschia e nebbie. Sulle Alpi ancora soleggiato. Probabilmente asciutto o solo quattro gocce in serata. Domenica nuvoloso e fresco con deboli piogge sparse al mattino. Nel pomeriggio variabile su Piemonte e Lombardia occidentale con schiarite serali ma ancora piogge e qualche temporale all’Est e sulla bassa padana. - Il Centro Geofisico Prealpino

Varese - Torna nel weekend La Casa in Piazza, settimo appuntamento con la ricerca e l’acquisto di case in provincia, organizzato dalla Camera di Commercio varesina in collaborazione con le principali associazioni del settore. - Tutto il programma

Varese - Tornano le emozioni, il fascino e l’eleganza di Domanimisposo Grangala, la prestigiosa rassegna dedicata ai futuri sposi. Sabato 21 e domenica 22 ottobre, nel fascinoso contesto delle Ville Ponti di Varese si svolgerà la tredicesima edizione della manifestazione che vedrà protagonisti circa 50 espositori nei tre piani di Villa Andrea in un elegante percorso espositivo dove qualità e professionalità si accompagnano a note glamour e di sicuro impatto emotivo. - Tutto il programma

Varese - Sabato 21 ottobre, alle ore 16, al Centro Commerciale Le Corti di Piazza Repubblica a Varese, fa tappa uno spettacolo attesissimo, con la presenza dei giovani protagonisti del cartoon REGAL ACADEMY, serie di animazione dai toni molto ironici e divertenti ispirata alle favole più amate di sempre e ai loro mitici personaggi. – Tutto il programma

Varese – Festa nazionale dell’AVO, per rafforzare il senso di appartenenza. Sabato 21 ottobre, festa in piazza Podestà con flash mob e dibattito - Tutto il programma

Varese - Tutti invitati domenica 22 ottobre, dalle 14 alle 17.30 per la grande “Castagnata a 4 zampe”. – Tutto il programma

Varese – Il movimento Ubuntu la Cooperativa sociale Ballafon e la Coopuf I.C. organizzano le “domeniche Teranga”. Primo appuntamento domenica 22 ottobre dalle 17.30 in via de Cristoforis 5 a varese - Tutto il programma

Varese - La Fondazione Molina presenta il secondo volume di racconti di vita dei suoi ospiti, “Storie di ieri, Storie di oggi” frutto di un lavoro svolto con grande passione dal Servizio Animazione e da un gruppo di volontari del Servizio Biblioteca, coinvolgendo 35 Ospiti della struttura nella sua realizzazione. L’appuntamento è per sabato 21 ottobre alle ore 15.30 presso la Biblioteca “Kentro” di Via U. Merini, 7 Varese. In questa occasione interverranno alcuni protagonisti dei racconti raccolti e le persone responsabili del progetto. L’evento è aperto a tutti.

Casciago – Una domenica da passare con gusto e divertimento al campo sportivo di Casciago, in via Piave. La Casmo, società sportiva di Casciago attiva dal 1975, organizza una giornata dedicata ai propri atleti e aperta a tutto il paese: domenica 22 ottobre dalle 14 castagne e porchetta, con stand gastronomico aperto per tutto il pomeriggio. – Tutto il programma

Valcuvia - Torna la rassegna enogastronomica della Valcuvia che vede coinvolti 23 ristoranti della zona con menù speciali. La rassegna si terrà questo fine set timana e il 21 e 22, 28 e 20 ottobre, 4 e 5, 11 e 12 novembre - Tutto il programma

Casalzuigno - Domenica 22 appuntamento a Villa Della Porta Bozzolo dove si terrà uno speciale appuntamento dedicato ai Paesaggi agrari: attraverso le vicende dei Della Porta e le mappe delle loro acquisizioni terriere, si potrà osservare uno spaccato dei paesaggi agrari della Lombardia analizzando inoltre in via eccezionale alcuni documenti storici, l’evento sarà a cura di Paola Bassani. - Tutto il programma

Mesenzana – Il gruppo alpini di Mesenzana, appartenente alla sezione di Luino organizza sabato 21 e domenica 22 ottobre nel 55° di fondazione, la Festa di Gruppo. Domenica trippa, castagnata e salamelle - Tutto il programma

Cremenaga – Il Gruppo Giovani di Cremenaga ha organizzato per domenica 22 ottobre una raccolta di castagne per bambini, che potranno essere accompagnati dai propri genitori, in aggiunta ai ragazzi del gruppo. Il ritrovo è fissato alle ore 14 davanti al comune di Cremenaga. A metà pomeriggio verrà offerta una merenda nel bosco a tutti i partecipanti, mentre il rientro è previsto per le ore 17.

Cugliate Fiabasco - Domenica castagnata in paese. Nel menù anche polenta con capriolo, casseula, braciole, salamini e tanto altro.

Vedano Olona – L’Arca del Seprio onlus di Vedano Olona organizza sabato 21 ottobre a partire dalle ore 14.30 “Il raglio della natura”, una passeggiata nel Parco Pineta accompagnati dagli asini. – Tutto il programma

Clivio - L‘associazione Ivantus organizza per domenica 22 ottobre un momento di festa e di aggregazione con la “Fagiolata in piazza”, che si svolgerà a partire dalle 11.30 in piazza Mario Scarpazza. Per l’occasione i giovani di Ivantus prepareranno la loro specialità, i fagioli alle messicana. - Tutto il programma

Viggiù – Il Comitato della Valceresio della Croce Rossa Italiana propone per l’intera giornata di domenica 22 ottobre una castagnata a Baraggia di Viggiù, nel cortile della palazzina delle associazioni, in viale Varese. – Tutto il programma

Induno Olona- Il Lindt Factory Outlet di Induno Olona festeggia venerdì 20 ottobre, l’X Factory Day,invitando tutti ad una serata speciale dedicata alla passione per il cioccolato. Dalle ore 18 alle ore 21, è prevista un’apertura serale straordinaria con un esclusivo aperitivo per tutti i golosi che vorranno festeggiare insieme ai Maîtres Chocolatiers Lindt – Tutto il programma

Jerago con Orago - Domenica 22 ottobre, dalle 15 alle 19, il Castello di Jerago apre le porte alle future coppie di sposi mettendole in contatto con le migliori realtà del mondo del wedding. “Sposi al Castello di Jerago” è un evento dedicato a coloro che desiderano organizzare le proprie nozze e farsi consigliare dagli esperti del settore che per l’occasione hanno contribuito con il loro lavoro ad arricchire le bellezze del maniero medievale. - Tutto il programma

Cairate – Sabato 21 ottobre le escursioni alla scoperta della Via Francisca del Lucomagno fanno tappa a Castellanza. Si partirà dal Monastero di Cairate alle 8.00 e, grazie al supporto degli appassionati del CAI e del G.S. Tapascioni, verrà affrontato un percorso di 10 chilometri che si concluderà intorno a mezzogiorno alla Baitina del Parco Alto Milanese con un aperitivo e l’intrattenimento musicale e il pranzo al sacco presso la Baitina. – Tutto il programma

Arcisate – Una domenica di festa con l’associazione Genitori per la scuola. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre all’area feste del Parco Lagozza di Arcisate, a partire dalle 11.30. Ci sarà un aperitivo offerto dall’associazione, poi ci sarà la possibilità di pranzare con diverse proposte tra cui risotto con la zucca. – Tutto il programma

Arcisate – Sabato 21 ottobre, in occasione della giornata nazionale per il tesseramento 2018, il gruppo Emergency di Varese invita tutti a partecipare alla cena solidale in programma all’agriturismo Nuova fattoria in via Molino Freddo1, ad Arcisate. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Lo Sci Club Assi di Somma Lombardo organizza, col patrocinio dell’amministrazione comunale, la 36esima castagnata in Piazza Visconti.

Per una settimana, nei giorni 21-22-28-29-31 ottobre e 1 novembre, la piazza si animerà grazie all’iniziativa ormai diventata una tradizione. Oltre alle castagne, salamini alla piastra e vin brulè. Per tutta la durata dell’evento proseguirà la raccolta volontaria dei fondi per Visso – Tutto il programma

Marnate - Appuntamento alla “Casa di Alice” domenica 22 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, giorno in cui verrà aperto anche il Lazzaretto (come di solito accade durante l’annuale Girinvalle), tuttavia non sarà possibile visitarne gli interni per questioni legate alla sicurezza. - Tutto il programma

Busto Arsizio – Una giornata di festa organizzata della cooperativa Cascina Burattana. Sabato 21 ottobre si inizia alle 16 e 30 con la castagnata e il vin Broulett per tutti, spettacolo di burattini per i più piccoli, aperitivo Resistente per gli adulti e cena – Tutto il programma

Castellanza - Il 20, 21 e 22 ottobre a Castellanza arriva per una grande festa d’autunno il miglior cibo di strada da tutta Italia. Due grandi realtà del territorio, Street Food Parade e Urban Street Food Festival si uniscono per offrire una grande festa in un unico grande evento con i migliori Food Truck, autentici ristoranti gourmet su ruote, che delizieranno grandi e piccini, musica e tanto divertimento per tre lunghi giorni ricchi di gusto. – Tutto il programma

Legnano - Domenica 22 ottobre la contrada di San Magno organizza un’ hamburgerata. A partire dalle ore 18.00 la via Berchem di Legnano diventerà una grande cucina dove verranno preparati hamburger, alette di pollo, patatine e anelli di cipolla. Per rendere ancora più divertente la serata è stato anche organizzato un torneo di beerpong. – Tutto il programma

Gerenzano – L’Autunno in Piazza festeggia 25 anni: in programma quest’anno domenica 22 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30 nelle vie del centro. Mercatino, presenza delle associazioni e tanto altro – Tutto il programma

Tradate – Nel mese della prevenzione del tumore al seno, il fine settimana di Tradate si tinge di rosa con l’iniziativa “Un weekend… dedicato alle donne” - Tutto il programma

TEATRO

Varese – Prenderà il via sabato 21 ottobre la stagione del Teatro di Varese. Ad aprire ufficialmente la rassegna 2017/2018 sarà il comico Giuseppe Giacobazzi con lo spettacolo “Io ci sarò”. - Tutto il programma

Varese – Inizia domenica 22 ottobre 2017 la 13^ edizione dei “Pomeriggi Teatrali”, la rassegna teatrale con la Direzione Artistica di Paolo Franzato, promossa dal Circolo Endas di Varese presieduto da Carlo Mansueti e realizzata in collaborazione con il Comune di Varese. In scena “Qui città di M.” diretto da Serena Sinigaglia e interpretato da Arianna Scommegna - Tutto il programma

Bisuschio - Venerdì 20 ottobre alle 21 al Cineteatro San Giorgio di Bisuschio verrà portata in scena la commedia brillante di Dario Fo “Gli imbianchini non hanno ricordi” con la compagnia Intrecci teatrali. Un appuntamento inserito tra quelli organizzati per raccogliere fondi per Amatrice – Tutto il programma

Gallarate - La compagnia teatrale Amnesia in scena con la commedia Musicale “Life”. sabato 21 ottobre presso il Teatro del Popolo di Gallarate ore 21. Nell’occasione verrà presentata “Life” per l’Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus” - Tutto il programma

Varano Borghi – Sabato 21 ottobre, alle ore 21, in scena la commedia in tre atti comici “Non sparate sul postino” di D. Benfield, portato in scena dalla compagnia varanese “ Alta Tensione”- Tutto il programma

Saronno - Saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, con un grande show, i protagonisti di sabato e domenica della stagione teatrale saronnese. Pochissimi i posti rimasti disponibili. – Tutto il programma

LIBRI

Gallarate – Il lungo weekend del Museo Maga comincia venerdì 20 ottobre alle ore 18.30 con la presentazione del libro di M. Luzzatto Fegiz “Troppe zeta nel cognome” all’interno del programma di Duemilalibri. Alle ore 21.00, il fotografo Mauro Galligani presenterà con Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, il libro Storie d’Italia.

Domenica 22 ottobre alle ore 11.00 il MA*GA ospita il tradizionale Premio Chiara ossia la presentazione dei finalisti (Davide Bregola, Francesca Manfredi e Luca Ricci intervistati da Maurizio Lucchi e da Andrea Vitali). Alle ore 17.00, in concomitanza con l’anteprima del progetto artistico Elusive Balance a cura di OZmotic – Riccardo Giovinetto, incontro con Leandro Pisano autore del volume “Nuove geografie del suono”. – Tutto il programma

Il Centro Congressi Ville Ponti ospita domenica 22 ottobre, alle 17, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2017 del Premio Chiara. Protagonisti saranno gli autori delle tre opere letterarie finaliste: gli scrittori Davide Bregola, Francesca Manfredi e Luca Ricci.

MUSICA

Varese – Il fine settimana al Twiggy Cafè di Via De Cristoforis inizia venerdì sera con RC Waves che presenta “Yes Lord!” (ore 21:30, ingresso libero). Sabato 21 ottobre serata “Karmadrome”, dj Set a cura di Carlo Villa e Andrea Bertolio (ore 21:30, ingresso libero). Domenica 22 ottobre live con Binoculers (ore 21:30, ingresso libero). – Tutto il programma

Varese – Sabato 21 ottobre inaugurazione ufficiale della nuova stagione delle Cantine Coopuf di Varese e dei week-end targati #SottoInteso, in cui si esibirà Dargen D’amico in versione Dj-set, dalle 22.00. Aprirà la serata il Dj varesino Davide Deiv Binda per un riscaldamento di tutto rispetto. - Tutto il programma

Varese - Laura Bono torna instore a Varese sabato 21 ottobre alle 15 alla libreria Mondadori di via Morosini 10 per presentare il suo nuovo album realizzato con Le Deva, di cui adesso fa parte, la band che ha lanciato “L’amore merita”, già disco d’oro. – Tutto il programma

Albizzate – Al Circolo The Family Miglie House dj set nella serata di sabato - Tutto il programma

Cardano al Campo – Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo festeggia il suo sesto anno di attività con due serate, nel fine settimana di venerdì 20 e sabato 21 ottobre. Venerdì 20 Ottobre. Con la presentazione del libro “Non sapevo che il mare fosse salato” di e con Nandino Capovilla e Betta Tusset. Sabato 21 Ottobre concerto con il Blues di Angelo LeadBelly Rossi e il suo trio che apriranno una grande serata a Palco Aperto come nella miglior tradizione Jam. - Tutto il programma

Busto Arsizio, Gallarate e Castellanza - Dal 20 ottobre al 24 novembre, nelle tre città della provincia di Varese parte “Eventi in jazz” – Tutto il programma

Busto Arsizio - Venerdì sera circolo aperto, sabato live con Sorry! We are silly, il punk rock dei Deaf Lingo e Mr Fry con la sua chitarra. Domenica torna Cinema Buena Vista con proiezione di “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau - Tutto il programma

Clivio - Appuntamento con la musica immortale di Bach nel fine settimana a Clivio.

Per il primo dei “Momenti musicali” l’associazione Il Borgo musicale, domenica 22 ottobre, alle 18, esce dal consueto Auditorium di via Trentini 31 per spostarsi nella splendida cornice della Chiesa di San Materno di Clivio, che ben si adatta a questa proposta musicale. – Tutto il programma

Nicholas Sparks al Maga di Gallarate

ARTE

Sesto Calende - “Sangregorio al naturale”: il taccuino lacustre di JJ Beeme. Fondazione Giancarlo Sangregorio ospita le opere dell’artista spagnolo in un progetto realizzato in collaborazione con la Fundación del Garabato – La mostra

Varese - Urban Animals in mostra allo Studio Caielli. Prosegue il calendario espositivo dello studio con la mostra di Alessandro Liguori – La mostra

Azzate - Ad #Azzate (Va) inaugurazione speciale mostra collettiva degli Artisti Indipendenti Varese, sabato 14 otttobre alle ore 17.00. Ci saranno anche i lavori degli artisti in erba della scuola Primaria. Vernissage in sala Triacca, via Volta 26, fino a domenica 22 ottobre 2017. – La mostra

Milano - Giuseppe Sommaruga e il Liberty svelati a Milano. Una tre giorni aperta alla città festeggia i cento anni della scomparsa del grande architetto - La mostra

Gallarate – Tra parola e immagine. Ruggero Maggi inaugura Officina Open. Lo spazio espositivo del Melo diventerà punto di riferimento e luogo di sperimentazione per gli artisti. Ad aprire il progetto una importante mostra personale dell’artista - La mostra

Varese - Luca Bellandi e Gentle storm alla Ghiggini. Doppia mostra e un incontro con il vincitore del Premio Guido Morselli 2017 - La mostra

Busto Arsizio – Sabato 21 ottobre alle 17 presso le Civiche Raccolte d’arte di palazzo Marliani Cicogna sarà inaugurata la mostra “Astrattismo totale”, con opere degli artisti Giuseppe Cotroneo, Mario Lanzione e Antonio Salzano. Si tratta della seconda rassegna per il 2017, selezionata nell’ambito del progetto “Uno spazio per l’arte”, che, dal 2014, presenta proposte di arte contemporanea di qualità nelle sale delle Civiche Raccolte. – Tutto il programma

CINEMA

I film sul grande schermo e la programmazione del cinema – Clicca qui