Il rock’n’roll degli Shakers e non solo. Weekend alla Coopuf

Un fine settimana che accontenterà gli amanti di diversi generi musicali quello proposto dalle Cantine Coopuf di Via De Cristoforis, 5 a Varese. Si parte venerdì sera, alle 22 con gli Sketch, una delle migliori band emergenti della provincia di Varese. Questa la loro presentazione “si lasciano trasportare solamente dalla magia delle pelli e delle corde dei propri strumenti, facendo nascere composizioni che spaziano dal funk, al rock”. In apertura i Mountains Of The Sun sono una band di matrice blues che nel corso degli anni ha virato verso verso sonorità e libertà musicali più affini allo spirito psichedelico West Coast.

Sabato 28 ottobre appuntamento con la band varesina dal frizzante look retrò, ovvero gli Shakers. Suonano Chuck Berry, i Rolling Stones, i Beatles, i kinks tutto d’un fiato e lo mischiano a canzoni di autori della musica italiana di quell’epoca, come Buscaglione o Celentano. A questo repertorio si aggiungono successi pop più recenti, eseguiti nello stile “Shakers” che mischia rock’n’roll , beat, garage e surf, e proporranno i nuovi brani dell’album “Tu cosa fai, non Balli”, uscito a fine 2016 per Ammonia Records.

Domenica 29 ottobre invece, appuntamento alle 18 con “In alto i Calici” 4°ed. Da Omero a Platone passando dagli scritti di Alceo, Anacreonte e Orazio fino alle poesie di Pablo Neruda, senza tralasciare i racconti e i canti da osteria del ‘900. Una storia fatta di musiche, poesie, letture, danze e raccontata sorseggiando il suo protagonista, il vino.Con Andrea Minidio, Clarissa Pari, Michele Todisco e artisti a sorpresa. Ingresso 10 € con una consumazione o una bottiglia di vino ogni tre persone.