A-8, chiusi gli svincoli di Solbiate Arno, Buguggiate e Gazzada

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per consentire il risanamento della pavimentazione, saranno effettuate le seguenti chiusure:

-per tre notti consecutive, con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di martedì 24 alle ore 05:00 di venerdì 27 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni.

In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli autostradali di Castronno o di Cavaria;

-per due notti consecutive, con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di giovedì 26 alle ore 05:00 di sabato 28 ottobre sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo autostradale di Gazzada;

-per due notti consecutive, con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di giovedì 26 alle ore 05:00 di sabato 28 ottobre sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Gazzada per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo autostradale di Buguggiate.