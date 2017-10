A Besozzo brucia il tetto di una casa

Sabato, 30 settembre, introno alle 20 e 30 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Besozzo (Va), in via al Lago, per un incendio al tetto di una abitazione. Le cause che hanno scatenato le fiamme sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti diciotto vigili del fuoco rispettivamente dalle sedi di Ispra, Varese e Laveno con sei automezzi: due autopompe, due autobotti e due autoscale, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. (fonte Vigili del Fuoco)

Il video è della nostra lettrice Anna Masi.