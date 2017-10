A Cavaria si corre tra i Sette Campanili

Corsa Sette campanili (inserita in galleria)

È una delle prove regine del circuito del Piede d’Oro e del podismo varesotto in generale: il Cross Country dei Sette Campanili torna (domenica 8 ottobre) per rinverdire fasti antichi, visto che la prima edizione risale addirittura al gennaio del 1914 mentre nel 1934 è stato addirittura prova valida come Campionato Italiano.

La competizione è più lunga rispetto alle altre inserite nel Piede d’Oro: il percorso lungo misura infatti 16,1 chilometri mentre il medio si snoda su 4,5 chilometri. Previsto anche il minigiro per i più piccoli che si misureranno sui 1.150 metri.

Il cuore della gara è a Cavaria con Premezzo, con partenza e arrivo al Centro della Gioventù di via Amendola, sede dell’associazione organizzatrice. Lo start sarà dato alle 9 in punto (minigiro 9,05), le premiazioni inizieranno alle 11.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 328-6626888 o 329-3838349. La quota è di 4 euro, ridotta a 2 euro per gli under 15.

COSI’ A CARDANA

Domenica scorsa si è invece disputata la Camminata Alpina a Cardana di Besozzo. La prova è stata vinta da Matteo Borgnolo (Cus Insubria) davanti a Paolo Proserpio e Giuseppe Bollini. Tra le donne successo di Elena Begnis davanti a Elena Soffia e Cristina Grassi.