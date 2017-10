A fuoco cucina, i pompieri salvano i residenti

Foto varie

Erano le 4:30 di oggi, domenica 22 ottobre, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio, in via Quintino Sella, per incendio cucina.

Per cause ancora in fase di accertamento la cucina di un appartamento sito al terzo piano di un condominio è stata interessata da un’incendio.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, hanno messo in sicurezza l’area e affidato gli occupanti dell’unità abitativa alle cure del personale sanitario.