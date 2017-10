A lezione “salva vita”

Un corso tenuto dalla croce rossa Italiana Comitato del Medio Verbano per l’utilizzo del defibrillatore che da qualche mese è stato installato nei pressi del comune di Inarzo, all’esterno dell’ambulatorio medico. Lo ha organizzato nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Inarzo.

Galleria fotografica Come si usa il defibrillatore 4 di 4

Presente anche il sindaco Fabrizio Montonati soddisfatto della buona riuscita dell’iniziativa: «Quello di oggi è il coronamento di un progetto partito da un’idea del gruppo consiliare di minoranza “Inarzo futuro” che ha raccolto i fondi per l’acquisto del defibrillatore: a loro e a tutti i cittadini che hanno contribuito va il mio ringraziamento.

Al comune è toccata invece l’installazione del defibrillatore nella teca e l’organizzazione del corso per alcuni rappresentanti scelti tra le associazioni del paese, della scuola materna e della protezione civile.

Un ringraziamento va anche alla pro loco di Inarzo che con una donazione ha consentito di estendere la formazione anche ad altri cittadini che hanno manifestato il loro interesse. Tutti assieme abbiamo fatto qualcosa di importante per Inarzo».