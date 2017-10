A Malnate arrivano “I Sette Messaggeri”

Eventi

Sabato 21 Ottobre alle ore 21.00 presso l’Aula Magna di via Baracca a Malnate, Gabriele Vacis, accompagnato dalle musiche dal vivo di Roberto Tarasco, porta in scena lo spettacolo “I sette Messaggeri”, uno dei più bei racconti di Dino Buzzati in cui il viaggio è ancora una volta metafora dell’esistenza e del suo mistero.

Il racconto, ambientato in un regno immaginario, narra di un principe che intraprende un viaggio per cercare di raggiungere i confini delle terre del Re, suo padre.

Per poter comunicare con i suoi cari, egli porta con sé sette messaggeri; tuttavia, a causa della crescente distanza, le notizie impiegano sempre più tempo ad arrivare a destinazione.

Vacis e Tarasco interpretano il racconto provando a farlo diventare un viaggio del tutto attuale per l’ascoltatore e il lettore di oggi.

Lo spettacolo arricchisce il cartellone di eventi “Autunno a Malnate” programmato dall’Assessorato alla Cultura e rientra nell’ambito di Terra & Laghi Festival 2017 – Festival Internazionale di Teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina. L’ingresso è gratuito e lo spettacolo è adatto alle famiglie.