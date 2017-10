A Malnate è “Tempo dei Bambini”. Un convegno sull’allattamento

Foto varie

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2017 il Comune di Malnate, nell’ambito del progetto “Malnate La città dei bambini e delle bambine” propone per sabato 7 ottobre alle ore 15 in Sala Consiliare a Malnate un interessante incontro sull’ importanza della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento maternocome pratica prioritaria per la salute di mamme e bambini.

Il Professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento Donna Bambino e della Neonatologia dell’Ospedale del Ponte di Varese, insieme alla Dott.ssa Maria Enrica Bettinelli di Unicef, ci aiuteranno a capire come l’allattamento al seno sia una risorsa non solo per il neonato ma anche per la famiglia e la comunità come chiave per uno sviluppo sostenibile.

Il convegno si inserisce all’interno di un percorso che intende promuovere sul territorio il tema del “Tempo dei bambini” inteso come tempo e spazio di qualità da restituire ai bambini e alla famiglia. Condividendo con genitori, nonni, agenzie del territorio, un percorso di crescita, che pone l’attenzione ai bisogni del bambino, si vuole sviluppare un percorso di cambiamento delle politiche globali della comunità. “Una città a misura di bambino e a misura di tutti” come afferma il Prof. Francesco Tonucci del CNR, ideatore del progetto “La città dei Bambini”.

Il sostegno alla genitorialità è una parte importate e prioritaria per creare la rete attorno alla quale la famiglia si possa sentire sostenuta e protetta.

“Al convegno – racconta l’Assessore Irene Bellifemine – abbiamo voluto coinvolgere direttamente gli attori protagonisti della rete di sostegno alla maternità e alla buona pratica di prevenzione della salute, iniziando dall’allattamento al seno. A questo scopo abbiamo invitato per un confronto i referenti ospedalieri e territoriali”.

Partendo dai dati raccolti dall’ATS sulle percentuali di donne che allattano al seno nella provincia di Varese, si svilupperà il dibattito sui benefici di questa pratica e su come viene sostenuta a livello territoriale dalla nascita in avanti, con il supporto delle ostetriche, dei pediatri e della psicologa.

“Come “Città dei bambini” abbiamo iniziato questo percorso di sostegno alla genitorialità a febbraio – prosegue l’Assessore Bellifemine – partecipando al Flash-mob nazionale sull’allattamento e continueremo dopo questo convegno con percorsi mirati, come l’incontro in programma per lunedì 9 ottobre su “I benefici di fare musica fin da piccoli” con i referenti di “Nati per la Musica” e il Dottor Gambarini Pediatra di Malnate. Continueremo durante l’anno con progetti legati all’importanza della lettura per continuare con incontri con esperti sulle varie fasi di crescita della vita dei bambini, ad esempio sarà prossimamente a Malnate grazie alla collaborazione con l’Associazione Genitori, Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Stiamo definendo anche diversi progetti sulla sana alimentazione, sui benefici dell’attività fisica e all’aria aperta e molto altro sempre coinvolgendo le associazioni e le agenzie del territorio”.