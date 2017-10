A Morosolo si gioca e si impara con il coding

Siamo ormai tutti coinvolti in un flusso di dati e di notizie immenso e viviamo nell’era digitale dove a prevalere è un tipo di comunicazione virtuale attuata grazie a mezzi di comunicazione sempre più tecnologici e sofisticati.

In questo ambiente, sempre soggetto a rapidi cambiamenti, il rischio di perdersi o di non saper come comportarsi è forte, soprattutto per i più piccoli. E proprio per aiutare i bambini ad orientarsi meglio l’istituto comprensivo “Campo dei Fiori” Comerio ha organizzato per mercoledì 18 ottobre a Casciago (alle ore 20.30 in via Giuseppe Verdi 6) una serata di laboratori e divertimento, a cui parteciperà Monica Gemo ricercatrice di “HappyOnLIfe” per educare a viaggiare sicuri in rete.

L’iniziativa, sostenuta dall’Associazione “genitori di Morosolo”, si inserisce nel più ampio progetto del “CodeWeek Italia” il cui obiettivo è di promuovere l’attività di Coding: divenuto oggetto di una campagna di alfabetizzazione digitale promossa dalla Commissione Europea: “Il coding sfrutta in modo intuitivo e divertente i principi della programmazione per stimolare lo sviluppo del pensiero computazionale, utile a realizzare idee e a trovare soluzioni generali e costruttive a problemi di ogni tipo”.

Il programma dell’evento è ampio (poiché spalmato su tutta la settimana) e diversificato a seconda dell’età dei bambini che vi prenderanno parte e delle competenze che cercheranno di apprendere e sviluppare: i più piccoli saranno divisi in gruppi e si eserciteranno con “CodyRoby”, ai più grandi verrà richiesto di ragionare su “il linguaggio delle cose” mentre le classi quarta e quinta si cimenteranno nella sfida on line “CODYQUIZ” di lunedì 9 ottobre alle ore 11.30.

Anche gli adulti saranno chiamati a prendere parte al progetto con un appuntamento dedicato a loro e atteso per mercoledì 18 Ottobre con giochi, sfide e riflessioni con il gioco HappyOnlife e altro ancora.

Qui il programma completo.