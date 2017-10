A Palazzo Cicogna va in scena l’astrattismo totale

Foto varie

Sabato 21 ottobre alle 17 presso le Civiche Raccolte d’arte di palazzo Marliani Cicogna sarà inaugurata la mostra “Astrattismo totale”, con opere degli artisti Giuseppe Cotroneo, Mario Lanzione e Antonio Salzano. Si tratta della seconda rassegna per il 2017, selezionata nell’ambito del progetto “Uno spazio per l’arte”, che, dal 2014, presenta proposte di arte contemporanea di qualità nelle sale delle Civiche Raccolte.

I tre artisti, attivi nella zona di Benevento e di Salerno, provengono da formazioni ed esperienze diverse. Le loro strade si incontrano più volte, e nel 2012 i tre danno vita al gruppo “astrattismo totale”. Nel 2013 il gruppo pubblica “Astrattismo totale. La geometria e la materia. L’istinto e la ragione. Tra segno, luce e spazio”. Tra il 2013 e il 2016 si susseguono le esposizioni, a Città di Castello (PG), all’EXPO arte di Bari, a Benevento, a Isernia. Seguono altre importanti rassegne a Napoli, ad Avellino, a Nola.

Le loro esperienze pittoriche trovano una linea comune nella ricerca di una espressività basata sull’essenzialità dei rapporti tra forme, colori, geometrie, luce e spazio. All’interno di questa comune inclinazione, le opere di Cotroneo, Lanzione e Salzano si distinguono per la peculiare sensibilità di ciascun autore, in un muto dialogo tra diverse cifre espressive.

Giuseppe Cotroneo (1951), allievo di Augusto Perez all’Accademia di Belle Arti di Napoli, inizia come scultore, e solo in anni recenti approda alla pittura. In particolare percepisce la materia nella sua forza e potenzialità espressiva. Il suo segno, tagliente e netto, costruisce intense profondità di spazi sostenute da ardite geometrie.

Mario Lanzione (1951), dagli anni Novanta propone una pittura basata su un’astrazione “cromo-geometrica”, con una particolare sensibilità per il colore, steso con delicate campiture, nelle quali si inseriscono lacerti di carta e veline. Cosi’ trattata, la superficie pittorica crea movimento e vibrazioni di luce, in corrispondenza con l’afflato lirico che distingue la sua arte.

Antonio Salzano (1950), giunge alla pittura dopo essersi dedicato soprattutto al disegno. Propone una pittura quasi mistica, animata da simboli , allegorie , figure geometriche, che rimandano, attraverso spazi sostenuti da sottili equilibri, ad una dimensione spirituale e trascendente. La sua pittura è quasi un “riordino “di elementi reali e simbolici, per ottenere composizioni sorrette da un ritmo quasi “musicale”.

Dal 21 ottobre al 12 novembre; inaugurazione sabato 21 ottobre, ore 17.00

Civiche Raccolte d’Arte palazzo Marliani Cicogna, Piazza Vittorio Emanuele II, Busto Arsizio

Orari: martedì-giovedì 14.30 – 18.00, venerdì: 9.30-13.00, 14.30-18.30, sabato 14.30-18.30, domenica 15.00-18.30, Chiuso il lunedì

Ingresso libero. Per informazioni: ufficio musei: 0331 390352, 0331 635505, ufficio didattica museale: 0331 390242