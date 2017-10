A raccogliere castagne all’Oasi Zegna

Tempo libero generica

Belle, grandi, golose. E già a terra in gran parte dei boschi dell’Oasi Zegna. È arrivato il momento di venire a raccogliere le castagne, il frutto simbolo dell’autunno per eccellenza che qui, tra le nostre montagne, non solo è ampiamente diffuso, ma anche protagonista di feste, tradizioni e sapori tutti da scoprire.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre si celebra la tradizionale “Festa di Castagnea” tra le stradine dell’antico borgo (una frazione di Portula, a 10 minuti d’auto da Trivero) immerso tra le piante da cui prende anche il nome, si potrà girare tra bancarelle e stand di un mercatino enogastronomico dove far scorta di grulle, le tipiche castagne secche della zona, prodotte ancora oggi con un metodo secolare e ingrediente di minestre e ricette d’antan.

E poi i salumi, come la Salampatata, a base di carne di maiale e patate bollite, la o Paletta (la spalla di maiale stagionata), i dolci tipici, fra cui canestrelli e miasce, a base di farina di mais, e le specialità prodotte dagli agriturismi dell’Oasi, dai formaggi di capra di Ca’ del Bosco all’olio di noci e le marmellate dell’Oro di Berta.

Qui, sabato sera e domenica a pranzo sono proposte ricette speciali come la zuppa di castagne e funghi, le caldarroste con lardo e la torta realizzata con purea di marroni.

Divertimento assicurato anche per i più piccoli, tra passeggiate guidate nei boschi (domenica 22 alle 10.45), letture di favole e leggende sull’albero di castagno, e poi il gran finale della festa, domenica pomeriggio, con il falò acceso in piazza per la tradizionale castagnata e la torchiatura delle mele autoctone, utilizzate per le buonissime “caldarroste ubriache”, innaffiate con il sidro. Pei info e prenotazioni: Agriturismo Oro di Berta tel. 015.756501

A proposito di passeggiate, da non perdere domenica 22 ottobre da non perdere quella guidata nei boschi della Brughiera, occasione per ammirare scorci e panorami nella loro veste forse più poetica, ma anche per saperne di più sul foliage. Scoprire perché le piante d’alto fusto mutano colore e in generale come la natura si prepara all’inverno. “Gli alberi si accorgono che l’estate è finita dal calare delle ore di sole – racconteranno le guide ai partecipanti – per questo smettono di inviare clorofilla al fogliame che diventano gialle o rosse, prima di seccarsi e cadere”. Uno spettacolo per i nostri occhi dunque che annuncia in realtà la fine del loro ciclo di vita. Il ritrovo è alle ore 10,00 presso il Ristorante Il Castagneto , sono aperte le iscrizioni: Equipe Arc En Ciel tel. 015.0990725 / 349.4512088. Al rientro è prevista anche una visita guidata al Santuario Nostra Signora della Brughiera (XV e XVII secolo) uno dei più antichi del biellese.

Ricordiamo inoltre che nel pomeriggio a Trivero, a Casa Zegna è possibile visitare (dalle 14.00 alle 18.00) la mostra “Radici e ali. Costruire il futuro dal Centro Zegna al mondo”aperta tutte le domeniche fino al 29 ottobre. Una riflessione sul valore della responsabilità sociale da sempre condiviso dalla famiglia Zegna – dall’apertura della Clinica della Maternità e Infanzia, nel 1940, ai nostri giorni nostri.

Info: Casa Zegna tel. 015.7591463 www.casazegna.org