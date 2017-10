A Renato Giuliani dedicato un reparto del centro per le leucemie infantili

E' ormai pronto e operativo il centro per lo studio e la cura della leucemia del bambino intitolato a Maria Letiza Verga

Un milione e mezzo per il Centro Maria Letizia Verga. Il Comitato che opera a Monza nel campo delle leucemie infantili ha ricevuto una donazione da Renato Giuliani. Il proprietario della Ficep scomparso lo scorso anno aveva donato 7 milioni a sette onlus che si occupano di assistere i bambini malati.

Tra i beneficiari anche il Comitato nato a Varese ma che ha costruito a Monza un grande centro d’eccellenza: « Renato era anche zio di mia moglie e quindi zio di Maria Letizia – spiega Giovanni Verga presidente della Fondazione – sabato 11 novembre dedicheremo un reparto a questo benefattore. Sarà una festa in sua memoria dove riuniremo i parenti e gli amici».

Il reparto è ospitato nella nuovissima struttura inaugurata nel dicembre 2015 specializzata proprio nella cura delle leucemie infantili. Un’opera che ha visto impegnato per anni Giovanni Verga e la sua Fondazione. La struttura, che si trova nell’area a nord dell’Ospedale San Gerardo, occupa oltre settemila metri quadrati su 4 piani con un day hospital, un centro ricerche per i trapianti di midollo osseo, e camere decorate con alberi, barche e note musicali per accogliere i piccolissimi pazienti.