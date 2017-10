A scuola di calcetto coi campioni

Foto varie

Domenica scorsa, il primo di ottobre, dalle ore 09.30 alle 12:30, l’Istituto Tecnico Economico Paritario “Galileo Galilei” di Laveno-Mombello ha ospitato il primo torneo di Calcio Balilla con partecipazione gratuita per tutti gli studenti delle scuole superiori.

L’evento, organizzato nel verde dell’Istituto, si è tenuto in concomitanza con l’esposizione storica automobilistica organizzata dal “1°Club Nazionale FIAT 600”.

Il torneo è stato diretto da due arbitri federali i quali hanno spiegato le regole basilari, la modalità di composizione delle squadre e lo sviluppo del tabellone.

A fine torneo sono stati consegnati i rispettivi trofei alle prime tre squadre classificate e medaglie ricordo a tutti i partecipanti.

Foto varie

Si è segnalata la gradita presenza del campione mondiale paralimpico Francesco Bonanno, che ha spiegato come l’iniziativa si inserisca nel più ampio progetto di diffusione di attività sportive aperte alle scuole per offrire supporto alle famiglie che

non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, facilitando così il processo di maturazione di tutti i ragazzi e aiutandoli ad acquistare la consapevolezza delle proprie potenzialità.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi e dalle famiglie e questo stimola gli organizzatori a riproporne presto una nuova edizione.